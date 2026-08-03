Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένταση προκλήθηκε σε πτήση της Alaska Airlines από το Ορλάντο, όταν μια επιβάτιδα άρχισε να απευθύνεται στους συνεπιβάτες της με θρησκευτικό κήρυγμα κατά την αναμονή της απογείωσης.

Το πλήρωμα ζήτησε από την 40χρονη influencer να αποβιβαστεί, αναφέροντας πως η συμπεριφορά της προκάλεσε ανησυχία και αίσθημα ανασφάλειας στο προσωπικό.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανακοίνωσε την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης πτήσεων στην επιβάτιδα με τα αεροσκάφη της και τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Η ίδια υποστήριξε ότι η απομάκρυνσή της αποτέλεσε μια ευκαιρία για να διαδώσει το Ευαγγέλιο σε άλλους ανθρώπους που συνάντησε μετά το συμβάν.

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Ένταση επικράτησε σε πτήση της Alaska Airlines που επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Φλόριντα, όταν η Ευαγγελίστρια και influencer Γουίτνεϊ Λιν άρχισε να απευθύνεται στους συνεπιβάτες της όσο το αεροσκάφος παρέμενε στο έδαφος λόγω καθυστέρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση 708, η οποία θα εκτελούσε το δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο προς το Σαν Ντιέγκο.

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Σε βίντεο που καταγράφηκε μέσα στην καμπίνα, η 40χρονη ακούγεται να λέει:

«Ξέρω ότι όλοι περιμένουμε. Είναι κάπως εκνευριστική αυτή η αναμονή, έτσι δεν είναι; Αλλά θέλω να σας πω ότι ο συγχρονισμός του Θεού είναι τέλειος και ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ίσως σήμερα να μας προστατεύει από κάποιον κίνδυνο. Γι’ αυτό θέλω να ηρεμήσετε και να γνωρίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός σας αγαπά τόσο πολύ, ώστε πέθανε πάνω στον σταυρό για τις αμαρτίες σας».

Florida Evangelist Removed from Alaska Airlines Flight After Preaching During Delay



Whitney Lynn, a 40-year-old Florida evangelist, was asked to leave an Alaska Airlines flight from Orlando to San Diego on July 30 after preaching to passengers during a takeoff delay.



Standing… pic.twitter.com/5rhKRHq2qu — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 3, 2026

Η παρέμβαση του πληρώματος

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μέλος του πληρώματος την ενημέρωσε ότι θα πρέπει να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος, εξηγώντας πως η συμπεριφορά της είχε προκαλέσει ανησυχία στο προσωπικό.

Η ίδια αντέδρασε λέγοντας:

«Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει; Δεν μπορείτε απλώς να μου πείτε να πάρω τα πράγματά μου χωρίς να μου εξηγήσετε τι γίνεται».

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Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, ο αεροσυνοδός της απάντησε ότι τα μέλη του πληρώματος δεν αισθάνονται ασφαλή με την παρουσία της στην πτήση.

Η Λιν συνέχισε λέγοντας:

«Θεέ μου, δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι επικίνδυνο. Έχω πάνω μου όπλα ή κάτι παρόμοιο; Όχι, δεν έχω. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου δεν είναι ασφαλής;»

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Παράλληλα υποστήριξε ότι με το κήρυγμά της κάνει «πνευματικό πόλεμο», επειδή, όπως είπε, «στους δαίμονες δεν αρέσει το όνομα του Ιησού».

UNBELIEVABLE!!!



What country are we living in right now?



Alaska Airlines had Whitney Lynn (evangelist, singer and songwriter) removed from their flight for sharing the gospel of Jesus Christ! She was told the crew felt unsafe! pic.twitter.com/cZSltx3MbX — Texas 🇺🇸 (@MustangMan_TX) August 1, 2026

Η ανακοίνωση της Alaska Airlines

Σε ανακοίνωσή της προς τη New York Post, η Alaska Airlines ανέφερε:

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«Πριν από την αναχώρηση της πτήσης 708 από το Ορλάντο προς το Σαν Ντιέγκο στις 30 Ιουλίου, το πλήρωμά μας ανησύχησε ολοένα και περισσότερο για τη συμπεριφορά μιας επιβάτιδας, η οποία επηρέαζε και τους υπόλοιπους επιβάτες. Για λόγους ασφαλείας, ζητήθηκε από την επιβάτιδα να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος. Για το προσεχές διάστημα δεν θα της επιτρέπεται να ταξιδεύει με τις πτήσεις της εταιρείας μας».

Η αντίδραση της influencer

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι της επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση ταξιδιών, δημοσιεύοντας email το οποίο, όπως υποστήριξε, προερχόταν από το Τμήμα Εταιρικής Ασφάλειας της Alaska Airlines.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η απαγόρευση αφορά τόσο τις πτήσεις της Alaska Airlines όσο και των συνεργαζόμενων Hawaiian Airlines και Horizon Air.

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Παρά το περιστατικό, η Γουίτνεϊ Λιν δήλωσε ότι κατάφερε να προσηλυτίσει στον Χριστιανισμό τον οδηγό του λεωφορείου που τη μετέφερε πίσω στο ξενοδοχείο της, ενώ προσευχήθηκε και με έναν άνδρα που συνάντησε αργότερα στη ρεσεψιόν.

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Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ να δω ξεκάθαρα το χέρι του Θεού σε όλα αυτά. Αυτό που φαινόταν σαν μια αποτυχία μετατράπηκε σε ευκαιρία ώστε άνθρωποι να ακούσουν το Ευαγγέλιο και να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Χριστό».

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