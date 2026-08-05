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Σοκ προκάλεσε στο Χόλιγουντ ένα live που φέρεται να πραγματοποίησε στο TikTok ο γνωστός blogger Πέρεζ Χίλτον, κατά τη διάρκεια του οποίου αυτοτραυματιζόταν μπροστά στην κάμερα.

Το βίντεο, το οποίο πλέον έχει αφαιρεθεί από την πλατφόρμα, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους χρήστες που το παρακολουθούσαν ζωντανά. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χίλτον εμφανιζόταν να βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής ψυχικής κρίσης, ενώ σε κάποια στιγμή ακούστηκε να καλεί τους αστυνομικούς που είχαν φτάσει έξω από το σπίτι του να τον πυροβολήσουν.

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Οι θεατές του live προσπαθούσαν μέσω των σχολίων να τον πείσουν να σταματήσει, ενώ αρκετοί ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά του.

Έπειτα από δεκάδες κλήσεις στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ στη Φλόριντα, αστυνομικοί, μαζί με διασώστες και πυροσβέστες, έσπευσαν στο σπίτι του. Εκεί διαπίστωσαν ότι βρισκόταν μόνος του και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τρία παιδιά του δεν βρίσκονταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο Πέρεζ Χίλτον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μάριο Λαβαντέιρα Τζούνιορ, έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από το ομώνυμο blog του με ειδήσεις και σχόλια για τη ζωή των διασήμων. Η ιστοσελίδα του γνώρισε τεράστια επιτυχία και τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

Παράλληλα, η πορεία του συνοδεύτηκε από έντονη κριτική, καθώς το αιχμηρό ύφος και η προσέγγισή του απέναντι σε πολλούς διάσημους ιδιαίτερα γυναίκες θεωρήθηκαν κατά καιρούς προσβλητικά και αμφιλεγόμενα.

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