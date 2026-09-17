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Οι τοπικές αρχές στη Βραζιλία διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Πριν από τον θάνατό της, η νεαρή γυναίκα είχε μοιραστεί με το κοινό της λεπτομέρειες για μια πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στο στήθος της.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση που να συνδέει άμεσα τη συγκεκριμένη επέμβαση ή τη μετεγχειρητική της κατάσταση με το τραγικό γεγονός.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου παρουσία συγγενών και φίλων, ενώ ο πατέρας της ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση.

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Η 22χρονη Ντούντα Άλβες έφυγε από τη ζωή στις 13 Σεπτεμβρίου, με τα βίντεο που είχε δημοσιεύσει λίγο πριν τον θάνατό της να επανέρχονται στο προσκήνιο στην Βραζιλία, την ώρα που οι τοπικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της υπόθεσης.

Η Μαρία Εντουάρντα Άλβες ντος Σάντος, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή στα social media με το όνομα Duda Alves. Συνολικά, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι την ακολουθούσαν στο TikTok και το Instagram, όπου δημοσίευε περιεχόμενο από την προσωπική της ζωή, στιγμές με τον σύντροφό της και βίντεο με χιουμοριστική διάθεση.

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Στο TikTok είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο κοινό, παρουσιάζοντας μέσα από τις αναρτήσεις της την καθημερινότητά της, τις προσωπικές της σχέσεις αλλά και πράγματα που την ενοχλούσαν, τα οποία συχνά σχολίαζε με χιουμοριστικό τρόπο.

Το τελευταίο διάστημα πριν από τον θάνατό της, η influencer είχε μοιραστεί με τους followers της αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με την επέμβαση που είχε κάνει στο στήθος της, αλλά και για τη δύσκολη περίοδο της ανάρρωσης.

Η ίδια είχε εξηγήσει πως η απόφαση για την επέμβαση δεν σχετιζόταν αποκλειστικά με την εμφάνισή της. Θεωρούσε ότι το μέγεθος του στήθους της δεν ήταν ανάλογο με το ύψος της και υποστήριζε ότι της προκαλούσε ενοχλήσεις και πόνους στην πλάτη.

Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι ήθελε να διευκολύνει την καθημερινότητά της και να μπορεί να επιλέγει τα ρούχα που φορούσε με μεγαλύτερη άνεση, χωρίς να χρειάζεται να φορά συνεχώς σουτιέν.

«Αφαίρεσα τελικά το μισό από αυτό που είχα», είχε αναφέρει σε ένα από τα βίντεό της, εξηγώντας την επιλογή της να υποβληθεί στη συγκεκριμένη επέμβαση.

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Μετά την επέμβαση, μάλιστα, είχε αναφερθεί και στα σχόλια που λάμβανε στα social media. Όπως είχε καταγγείλει, αρκετοί άνδρες χρήστες είχαν κάνει προσβλητικές αναφορές σχετικά με την εμφάνισή της.

Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της, η Duda Alves είχε μιλήσει για την πορεία της αποκατάστασής της, σημειώνοντας ότι είχαν συμπληρωθεί περίπου τρεις εβδομάδες από την επέμβαση.

Η 22χρονη είχε περιγράψει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, αναφέροντας ότι αντιμετώπισε έντονους πόνους, εμετούς, αλλά και αρκετές στιγμές κατά τις οποίες ξέσπαγε σε κλάματα.

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Παρά τη χρονική εγγύτητα των συγκεκριμένων αναρτήσεων με τον θάνατό της, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρχές που να συνδέει την επέμβαση ή τη μετεγχειρητική της κατάσταση με τον θάνατό της.

Την υπόθεση έχει αναλάβει να διερευνήσει η Πολιτική Αστυνομία της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας της Βραζιλίας, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή influencer.

Σύμφωνα με δήλωση των Αρχών στο «People», η έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο ο θάνατος της Duda Alves να οφείλεται σε αυτοκτονία.

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Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατεύθυνση της έρευνας δεν συνιστά οριστικό συμπέρασμα για την αιτία θανάτου. Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει στη δημοσιότητα όλες τις πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στη Βραζιλία. Άνθρωποι από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν μέσα από αναρτήσεις στα social media, ενώ μηνύματα συμπαράστασης δημοσίευσαν και πολλοί από τους followers της.

Η 19χρονη ξαδέλφη της, Geovana Alves, έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, ανατρέχοντας στα 19 χρόνια που είχαν περάσει μαζί. Στην ανάρτησή της αναφέρθηκε στις κοινές τους στιγμές, στα γέλια, τις διαφωνίες, τα μυστικά, τα ταξίδια, τις συζητήσεις και τα όνειρα που είχαν μοιραστεί.

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Η κηδεία της Duda Alves πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, παρουσία συγγενών και φίλων.

Ο πατέρας της, από την πλευρά του, ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας μετά την τραγική είδηση, αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που την ακολουθούσαν στα social media και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους.

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