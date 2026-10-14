Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κινέζα influencer Xiaoyue, γνωστή για το ύψος των 2,2 μέτρων και το περιεχόμενο που δημιουργούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεβίωσε σε ηλικία 26 ετών.

Η εκλιπούσα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως γιγαντισμό της υπόφυσης, όγκους, δευτεροπαθή διαβήτη και νεφρική ανεπάρκεια, ενώ είχε αποκτήσει πρόσφατα έναν γιο.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο σύντροφός της, Zihao, ο οποίος δήλωσε ότι η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δημοτικότητα στο διαδίκτυο λόγω της διαφοράς ύψους 52 εκατοστών που τους χώριζε και της καθημερινής τους αλληλεπίδρασης στα βίντεο.

Παρά τις σοβαρές διαγνώσεις, ο σύντροφός της δεν ανέμενε τη μοιραία κατάληξη, καθώς οι γιατροί είχαν προγραμματίσει ελάχιστα επεμβατική διαδικασία για την υγεία της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην Κίνα μια influencer, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ύψος της, που έφτανε τα 2,2 μέτρα, αλλά και για τη σχέση της με τον αρκετά κοντύτερο σύντροφό της, πέθανε σε ηλικία 26 ετών, αφήνοντας πίσω της έναν γιο που δεν έχει συμπληρώσει καν το πρώτο έτος της ζωής του.

Η Xiaoyue, η οποία είχε γίνει γνωστή στο διαδίκτυο για το εντυπωσιακό της ύψος, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, έπειτα από μάχη με πολλαπλά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Yangtze News.

Advertisement

Advertisement

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε την ίδια ημέρα ο σύντροφός της, Zihao, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμα αποχαιρετισμού ανέφερε ότι η κηδεία θα πραγματοποιούνταν σε στενό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της ίδιας και της οικογένειάς της, ενώ δεν θα γινόταν επιμνημόσυνη τελετή.

Η Xiaoyue και ο Zihao είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου λόγω της διαφοράς ύψους των 52 εκατοστών μεταξύ τους. Εκείνη είχε ύψος 2,20 μέτρα, ενώ εκείνος 1,68 μέτρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Lianhe Zaobao.

Το ζευγάρι ήταν μαζί περίπου τέσσερα χρόνια και δημοσίευε κυρίως βίντεο από την καθημερινότητά του. Ζούσαν κατά κύριο λόγο στην Τσονγκτσίνγκ της Κίνας και απέκτησαν δημοτικότητα μέσα από περιεχόμενο που ανέδειξε την εντυπωσιακή διαφορά στο ύψος τους.

Και οι δύο δημιουργούσαν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους λογαριασμούς τους να συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες ακολούθους.

Σύμφωνα με τη Lianhe Zaobao, η Xiaoyue είχε ανακοινώσει τη γέννηση του γιου τους τον Οκτώβριο του 2025.

Το τελευταίο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό αναρτήθηκε στις 18 Αυγούστου. Στη λεζάντα είχε γράψει: «Ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, η ζεστασιά εξακολουθεί να με στηρίζει», όπως μετέδωσε το Yangtze News.

Ο σύντροφός της δεν πίστευε ότι η ασθένειά της θα ήταν θανατηφόρα

Τον Ιούλιο, ο Zihao είχε αποκαλύψει σε βίντεο ότι η Xiaoyue είχε διαγνωστεί με γιγαντισμό της υπόφυσης, δευτεροπαθή διαβήτη, όγκο στην υπόφυση και μηνιγγίωμα — έναν τύπο όγκου που αναπτύσσεται στις μεμβράνες που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Advertisement

Παράλληλα, οι γιατροί είχαν διαπιστώσει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα της, καθώς και νεφρική ανεπάρκεια. Το Yangtze News επιβεβαίωσε ότι είχε διαγνωστεί με γιγαντισμό της υπόφυσης και δευτεροπαθή διαβήτη.

Στη συνέχεια, ο Zihao τη μετέφερε στην επαρχία, προκειμένου να ξεκουραστεί, ενώ περίμεναν να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα της ώστε να μπορέσει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μιλώντας στο Red Star News, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν περίμενε πως η κατάστασή της θα είχε τραγική κατάληξη.

Advertisement

«Ο γιατρός μού είπε ότι, στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια πολύ μικρή επιπλοκή και ότι το μόνο που χρειαζόταν ήταν μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία για την αφαίρεση του όγκου στον εγκέφαλό της», ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτή η ασθένεια θα μπορούσε να στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Πίστευα ότι, μόλις μειωνόταν το σάκχαρό της, θα μπορούσε να χειρουργηθεί».

Ο Zihao πρόσθεσε ότι πολλοί χρήστες θεωρούσαν πως το περιεχόμενο που δημοσίευε το ζευγάρι ήταν σκηνοθετημένο. Όπως ανέφερε, οι δυο τους δεν γνώριζαν πώς να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με το Red Star News.

Advertisement

Advertisement