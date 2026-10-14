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Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν την επιλογή της να ποζάρει στα συντρίμμια, θεωρώντας την κίνηση αυτή ακατάλληλη για τις περιστάσεις της καταστροφής.

Η Gracie Bon απάντησε δηλώνοντας ότι επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή για να προσφέρει προμήθειες και να αναδείξει τις ανάγκες των οικογενειών που επλήγησαν.

Η ίδια αρνήθηκε ότι επρόκειτο για φωτογράφιση και υποστήριξε ότι στόχος της ήταν να ενθαρρύνει το κοινό να προσφέρει έμπρακτη βοήθεια στους πληγέντες.

Το περιστατικό πυροδότησε ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τα όρια της προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών και την αποτελεσματικότητα τέτοιων αναρτήσεων.

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Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στον Παναμά η influencer Gracie Bon, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών της μπροστά σε κτήρια που υπέστησαν ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα πριν από λίγες ημέρες.

Η ανάρτησή της, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή στο Instagram, προκάλεσε έντονη συζήτηση, καθώς αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν την επιλογή της να φωτογραφηθεί μπροστά στα συντρίμμια, την ώρα που οικογένειες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής.

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Στη λεζάντα των φωτογραφιών, η Gracie Bon αναφέρθηκε στις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αλληλεγγύης προς τους πληγέντες.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας μου 💔 μετά τον σεισμό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα υλικά αγαθά μπορούν να ανακτηθούν, αλλά η ζωή είναι ανεκτίμητη. Ζήστε το παρόν, να είστε ευγνώμονες για όσα έχουμε και να προσφέρουμε βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται σήμερα. Κουράγιο, Παναμά. Θα τα καταφέρουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παρά το μήνυμα συμπαράστασης, πολλοί ήταν εκείνοι που την επέκριναν, αναρωτώμενοι γιατί επέλεξε να δημοσιεύσει φωτογραφίες της μπροστά στα κατεστραμμένα κτήρια, αντί να επικεντρωθεί στην κατάσταση των ανθρώπων που επλήγησαν.

Μετά τις αντιδράσεις, η influencer επανήλθε με νέο βίντεο στο Instagram, στο οποίο έδωσε τη δική της απάντηση. Όπως υποστήριξε, επισκέφθηκε την περιοχή για να προσφέρει προμήθειες σε οικογένειες και να συμβάλει στην προσπάθειά τους να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

Η ίδια αρνήθηκε ότι ο σκοπός της ήταν να πραγματοποιήσει μια φωτογράφιση με φόντο την καταστροφή. Αντίθετα, όπως εξήγησε, ήθελε να μοιραστεί τις εικόνες με τους ακολούθους της, προκειμένου να αναδείξει τις ανάγκες των οικογενειών που έχασαν τα σπίτια τους και να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να προσφέρουν βοήθεια.

«Υπάρχουν άνθρωποι που εξοργίζονται περισσότερο από μια φωτογραφία παρά από το να δουν οικογένειες να χάνουν τα πάντα. Μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι αυτό που κάνουμε, αλλά τα μάτια με τα οποία αποφασίζετε να το δείτε», έγραψε στη λεζάντα του βίντεό της, κλείνοντας με έκκληση για στήριξη προς τον Παναμά.

Η υπόθεση πυροδότησε συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα όρια της προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν μια χώρα δοκιμάζεται από μια φυσική καταστροφή, αλλά και για το κατά πόσο τέτοιες αναρτήσεις μπορούν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του κοινού.