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Το Σαββατοκύριακο στη Μύκονο πέρασε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, βρίσκοντας λίγο χρόνο για ξεκούραση και διασκέδαση μακριά από τις καθημερινές της υποχρεώσεις. Η αφορμή για την εξόρμησή της στο νησί ήταν τα γενέθλια της κουμπάρας της, Σούλας Λιάκου.

Η παρουσιάστρια άφησε για λίγο πίσω τις οικογενειακές της υποχρεώσεις και απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης μαζί με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Το βράδυ της Κυριακής, μετά την επιστροφή της, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το διήμερό της, δίνοντας στους ακολούθους της μια γεύση από την παραμονή της στο νησί.

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Κατά τη διάρκεια της σύντομης απόδρασής της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απόλαυσε τη θέα από το ξενοδοχείο όπου διέμεινε, ενώ πραγματοποίησε και βόλτες στη Μύκονο. Το νησί των Ανέμων εμφανίζεται πλέον πιο ήσυχο, καθώς η τουριστική κίνηση έχει περιοριστεί μετά την καλοκαιρινή περίοδο.