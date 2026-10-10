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Ερωτευμένος με την Κατερίνα Νοτοπούλου δήλωσε πως είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας, αποκαλύπτοντας δημόσια τη σχέση τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Στο στιγμιότυπο, ένα μπουκέτο λουλούδια βρίσκεται ανάμεσά τους, ενώ οι δυο τους ανταλλάσσουν τρυφερά βλέμματα.

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«Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο Πασχάλης Τσαρούχας.

«Όλα μαζί», απάντησε η Κατερίνα Νοτοπούλου κάτω από την ανάρτηση του ηθοποιού.

Η σχέση τους είχε δώσει ήδη δείγματα δημόσιας επιβεβαίωσης από το προηγούμενο βράδυ. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η πολιτικός βρέθηκε στο Θέατρο Βορείου Ελλάδος για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της παράστασης «Ζορμπάς», στην οποία πρωταγωνιστεί ο σύντροφός της.

Μετά την παράσταση, η Κατερίνα Νοτοπούλου δημοσίευσε ένα story με φωτογραφία του ηθοποιού, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Συγκλονιστικός πάλι και πάντα».