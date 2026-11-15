Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Νέα κοινή εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη - Η φωτογραφία και το μήνυμα της πολιτικού - Instagram

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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου.

Tο ζευγάρι βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την πολιτικό να δημοσιεύει μια τρυφερή selfie στο Instagram.

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Στη φωτογραφία, που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι. Η Κατερίνα Νοτοπούλου συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη φράση “Αντίο Φεστιβάλ”, αποχαιρετώντας τη φετινή διοργάνωση.

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η οποία έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον.