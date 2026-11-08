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Ο Σταύρος Ξαρχάκος δεν κατάφερε να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και να παραλάβει το βράδυ του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, τον Χρυσό Αλέξανδρο, το βραβείο με το οποίο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον τίμησε για το σύνολο της προσφοράς του στον πολιτισμό.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης ενημέρωσε το κοινό στο «Ολύμπιον» ότι ένα μικρό κρυολόγημα κράτησε τον σπουδαίο συνθέτη στην Αθήνα και ότι θα παραλάβει το βραβείο τις επόμενες μέρες.

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Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Σταύρος Ξαρχάκος με ανάρτηση του στα social media εξήγησε ότι «Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας και να παραλάβω αυτοπροσώπως το βραβείο. Η απουσία μου, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο τη χαρά, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου», ενώ ευχαρίστησε θερμά «το Φεστιβάλ, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την ξεχωριστή τιμή».

Η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου:

«Προς το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τον αγαπητό Ορέστη Ανδρεαδάκη,

Θα ήθελα να σας εκφράσω από καρδιάς τη βαθιά μου συγκίνηση και τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή που μου επιφυλάξατε απόψε.

Με μεγάλη χαρά περίμενα αυτή τη βραδιά, την οποία θα είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με την οικογένειά μου, δίπλα σε ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ.

Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας και να παραλάβω αυτοπροσώπως το βραβείο. Η απουσία μου, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο τη χαρά, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου.

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Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Φεστιβάλ, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την ξεχωριστή τιμή.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για μένα ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία μου που θα κρατήσω με αγάπη στην καρδιά μου.

Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα από κοντά και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή όπως της αξίζει.

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Με βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη,

Σταύρος Ξαρχάκος».

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