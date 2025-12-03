Παρέμβαση στη δημόσια συζήτηση γύρω από την προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία-αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος.



Ο διάσημος συνθέτης και μαέστρος τάσσεται στο πλευρό του γιου και κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου, ο οποίος ανακοίνωσε πως δεν έχει δώσει άδεια για τη χρήση του έργου του πατέρα του και κινήθηκε νομικά για να μπλοκάρει τις συναυλίες.



«Θα μπορούσαν να προχωρήσουν διαφορετικά τις συναυλίες τους και όχι να αγνοήσουν προκλητικά τη βούληση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του ενός εκ των δυο δημιουργών» υπογραμμίζει ο Σταύρος Ξαρχάκος, τονίζοντας ότι «η συζήτηση πρέπει να τελειώνει εδώ: είναι δικαιώματα που ορίζει ο νόμος, είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν κάποιοι αγωνιστεί».



Αναλυτικά η δήλωσή του



«Δυστυχώς ενίοτε το αυτονόητο δεν είναι δεδομένο .

Θεωρώ πως από τη στιγμή που ζητήθηκε η άδεια από τον Γιώργο Χατζιδάκι και αυτή δε δόθηκε , εκεί θα έπρεπε και να είχε λήξει το θέμα .

Θα μπορούσαν να προχωρήσουν διαφορετικά τις συναυλίες τους και όχι να αγνοήσουν προκλητικά τη βούληση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του ενός εκ των δυο δημιουργών .

Ακριβώς διότι είναι θέμα ηθικής ,’’ηθικό δικαίωμα’’ λέγεται ( αν καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό ), ο κάθε δημιουργός ή ο επιλεγμένος από τον δημιουργό κληρονόμος του , να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείται το εκάστοτε έργο .

Και ουδεμία εξήγηση οφείλει ο διαχειριστής του έργου .

Κανονικά η συζήτηση τελειώνει εδώ , είναι δικαιώματα που ορίζει ο νόμος , είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν κάποιοι αγωνιστεί .

Όλα τα υπόλοιπα όπως π.χ αν είναι κατάλληλοι οι ερμηνευτές , αν είναι οι χώροι ωραίοι και μεγαλειώδεις ή όχι , αν ζούσε ο Μάνος Χατζιδάκις τι θα έκανε , δεν έχουν καμία θέση στο θέμα , είναι απλώς κουτσομπολιό .

Δεν χωράει καμία παραχώρηση σχετικά με ένα δικαίωμα που είναι διεθνής κατάκτηση και αναγνώριση από τον 19ο αιώνα , με βάση τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης .»

Ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου για την περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη

Λίγες ώρες πριν από την παρέμβαση του Σταύρου Ξαρχάκου, έγινε γνωστό ότι η συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη που ήταν προγραμματισμένη στις 3 Δεκεμβρίου, ακυρώνεται.

Στην ανακοίνωση της, η εταιρεία GTP TOURING Ltd κάνει λόγο για «εθνικό debate», καταλήγοντας: «Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική».

Η δήλωση του Michel Boersma CEO / Executive Producer της GTP TOURING Ltd είναι η εξής:

«Το Hellenic Music Ensemble είναι ένα συναυλιακό project για το οποίο, ως Executive Producer, αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία μας. Η γενική υποστήριξη που έχουμε λάβει ήταν πραγματικά συγκινητική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη. Αυτό το “εθνικό debate“ έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία, όσο πλησιάζουμε προς την πρεμιέρα μας στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Άμστερνταμ.

Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο.

Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική».