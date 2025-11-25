Την απόφαση να κινηθεί νομικά ενάντια στην παγκόσμια περιοδεία- αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι, με ερμηνευτές την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, ανακοίνωσε ο γιος του κορυφαίου συνθέτη.

Όπως είχε γίνει γνωστό στα τέλη Οκτωβρίου, η περιοδεία, με την 21μελή ορχήστρα Hellenic Music Ensemble, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνθέτη και μαέστρου Πάνου Λιαρόπουλου, καθηγητή σύνθεσης στο Berklee College of Music, που περιλαμβάνει 9 χώρες και 22 πόλεις, με σπέσιαλ γκεστ στις συναυλίες στη Βόρειο Αμερική, την ερμηνεύτρια και ηθοποιό Judy Kuhn, θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιανουαρίου 2026, στο ιστορικό Theatre Royal Drury Lane του Λονδίνου.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει στην ανακοίνωση του μεταξύ άλλων ότι «η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι. Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες».

Η δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.



Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.



Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους. Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.



Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες. Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους». Γιώργος Χατζιδάκις





Μία «αυθαίρετη απόφαση η οποία νομικά είναι αδιάφορη»

Η GTP Touring Limited, με έδρα τη Βρετανία, που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της περιοδείας, απαντά από την πλευρά της ότι πρόκειται για μία «αυθαίρετη απόφαση, η οποία νομικά είναι αδιάφορη», καθώς «το Ίδρυμα Χατζιδάκι δεν έχει δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης δημόσιων εκτελέσεων δημοσιευμένου έργου του Μάνου Χατζιδάκι, εκτός Ελλάδος. Η GTP Touring Limited δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να λάβει τη συγκατάθεση του Ιδρύματος για τη νόμιμη δημόσια εκτέλεση των έργων του Μάνου Χατζιδάκι υπό έγκυρες άδειες των αντίστοιχων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (PRO)».