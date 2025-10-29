Η μουσική των δύο παγκόσμιας φήμης Ελλήνων συνθετών, Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι θα ταξιδέψει το 2026 στον κόσμο με ένα πρόγραμμα – αφιέρωμα που θα παρουσιαστεί σε εννέα χώρες και 21 πόλεις.

Την περιοδεία διοργανώνει το Hellenic Music Ensemble, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνθέτη και μαέστρου Πάνου Λιαρόπουλου.

Advertisement

Advertisement

Τα τραγούδια των δύο κορυφαίων συνθετών θα ερμηνεύσουν η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης.

Photos: Λαμπρινή Σωτηρίου

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα δοθεί στις 11 Ιανουαρίου 2026, στο ιστορικό Theatre Royal Drury Lane του Λονδίνου.

Κορυφαίοι σταθμοί θα είναι το Carnegie Hall, στη Νέα Υόρκη και η Όπερα του Σίδνεϊ.

«Αυτή η περιοδεία δεν είναι απλώς μια συναυλία· είναι μια παγκόσμια γιορτή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και ένας φόρος τιμής σε δύο συνθέτες, η μουσική των οποίων εξακολουθεί να συγκινεί και να αντηχεί πέρα από σύνορα», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος.

Photos: Λαμπρινή Σωτηρίου

Οι πρώτοι σταθμοί της περιοδεία είναι οι εξής:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία — RAI Theater

Advertisement

◦ Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Theatre Royal Drury Lane

◦ Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο — Bozar, Henry Le Boeuf Hall

◦ Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία — Meistersingerhalle, Large Hall

Advertisement

◦ Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία — Liederhalle

◦ Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία — Halle F, Wiener Stadthalle

◦ Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο — Koningin Elisabethzaal

Advertisement