Ακυρώνεται η πολυσυζητημένη παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το 2026 με το Hellenic Music Ensemble, με τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι – Μίκη Θεοδωράκη.

Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και υπογράφει ο Michel Boersma CEO της GTP Touring Ltd, αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε».

Υπενθυμίζεται ότι η περιοδεία ανακοινώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο, τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι ανακοίνωσε την απόφαση του να κινηθεί νομικά τονίζοντας ότι «η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι».

Η GTP Touring Limited, με έδρα τη Βρετανία, που είχε αναλάβει τη διοργάνωση της περιοδείας, απάντησε από την πλευρά της ότι πρόκειται για μία «αυθαίρετη απόφαση, η οποία νομικά είναι αδιάφορη», καθώς «το Ίδρυμα Χατζιδάκι δεν έχει δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης δημόσιων εκτελέσεων δημοσιευμένου έργου του Μάνου Χατζιδάκι, εκτός Ελλάδος.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η πλευρά Μίκη Θεοδωράκη ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «δεν θελήσαμε ως τώρα να προβούμε σε κάποια ενέργεια ή δήλωση, αφ’ ενός γιατί ο νόμος δεν απαιτεί άδεια όταν ένα έργο που έχει κυκλοφορήσει εκτελείται ως έχει και όχι σε διασκευή και αφ’ ετέρου γιατί οι απόψεις του Μίκη Θεοδωράκη, ως γνωστόν, ήταν ότι “απαγορεύεται το απαγορεύεται”», προσθέτοντας πως «ο Μίκης Θεοδωράκης συνδεόταν με μακρόχρονη και βαθύτατη σχέση φιλίας και εκτίμησης με τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος όρισε να είναι ο γιος του αυτός που θα διαχειρίζεται το όνομα και το έργο του όταν δεν θα είναι ο ίδιος στη ζωή. Και πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του» και καλώντας να λήξει το συντομότερο αυτή η διαμάχη.

Η ανακοίνωση για την ακύρωση της περιοδείας είναι η εξής:

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο -ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί.

Εκ μέρους της GTP Touring Ltd,

Michel Boersma

CEO / Executive Producer

