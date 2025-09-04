Ο χορός ξεκίνησε τον Ιούνιο από το κατάμεστο Γήπεδο Ριζούπολης, με χιλιάδες κόσμου να γίνεται ένα και με τον Γιάννη Χαρούλη να παρασύρει τους πάντες σε ένα ξέφρενο γλέντι. Μια συναυλία-γιορτή που μόνο αυτός ξέρει να στήνει τόσο αυθόρμητα και ειλικρινά.
Μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία το γλέντι θα στηθεί ξανά στην Αθήνα, για δύο βραδιές γεμάτες χορό, στις 4 και 5 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.
Πριν από την Αθήνα, ο Γιάννης Χαρούλης θα δώσει τρεις ακόμη συναυλίες:
5/9 Σέρρες, Πρώην Στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά
7/9 Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
20/9 Τρίκαλα, Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων
Συντελεστές
Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα
Γιώργος Δούσος – Πνευστά
Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο
Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα
Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα
Χρήστος Σπηλιόπουλος – Τρομπόνι
Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα
Info
Γιάννης Χαρούλης
Σάββατο 4 Οκτωβρίου και Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
«Έλα στο χορό»
Προπώληση