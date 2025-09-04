Ο χορός ξεκίνησε τον Ιούνιο από το κατάμεστο Γήπεδο Ριζούπολης, με χιλιάδες κόσμου να γίνεται ένα και με τον Γιάννη Χαρούλη να παρασύρει τους πάντες σε ένα ξέφρενο γλέντι. Μια συναυλία-γιορτή που μόνο αυτός ξέρει να στήνει τόσο αυθόρμητα και ειλικρινά.

Μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία το γλέντι θα στηθεί ξανά στην Αθήνα, για δύο βραδιές γεμάτες χορό, στις 4 και 5 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Πριν από την Αθήνα, ο Γιάννης Χαρούλης θα δώσει τρεις ακόμη συναυλίες:

5/9 Σέρρες, Πρώην Στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά

7/9 Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

20/9 Τρίκαλα, Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Συντελεστές

Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα

Γιώργος Δούσος – Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος – Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

Info

​Γιάννης Χαρούλης

Σάββατο 4 Οκτωβρίου και Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

«Έλα στο χορό»

Προπώληση

more.com

