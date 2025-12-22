Σε μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της και συγκεκριμένα στον Σταύρο Ξαρχάκο αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, λέγοντας ότι ο δεσμός τους ήρθε μετά την ερωτική της σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η ηθοποιός σχολίασε ορισμένες από τις αναζητήσεις που υπάρχουν στο google με το όνομά της και ανάμεσα σε αυτές μερικές αφορούσαν στην προσωπική της ζωή και σχέσεις που είχε στο παρελθόν. «Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη» είπε η Σμαράγδα Καρύδη για τον Σταύρο Ξαρχάκο στην εκπομπή του Fipster στο Youtube, «Θάρρος ή Αλήθεια».

02-01-2014 Ακτή Πειραιώς.Σταύρος Ξαρχάκος-Σμαράγδα Καρύδη ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ-ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ

Όσο για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, η Σμαράγδα Καρύδη εξήγησε πως αρχικά ήταν φίλοι και συμφοιτητές και στη συνέχεια υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τρία χρόνια: «Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά.

Σμαράγδα Καρύδη-Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια on – off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι».

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο συνθέτης διατηρούσαν σχέση διάρκειας 8 ετών. Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός είναι ζευγάρι με τον Θοδωρή Αθερίδη, ενώ ο Σταύρος Ξαρχάκος παντρεύτηκε το 2015 την τραγουδίστρια Ηρώ Σαΐα, με την οποία απέκτησε το 2016 τα δίδυμα παιδιά του.