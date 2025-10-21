«Μια αίρεση μετράει αντίστροφα προς το τέλος του κόσμου περιμένοντας την μαύρη τρύπα που θα τους μεταφέρει στην γη της επαγγελίας. Μια μητέρα επιστρέφει για να πάρει την κόρη της, όμως εκείνη δεν την θυμάται πια. Το μόνο που γνωρίζει είναι διδαχές του Πατέρα-Ηγέτη μέσα από ένα Βιβλίο που προβλέπει και καθορίζει την κάθε της πράξη και λέξη».

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, η Νοεμή Βασιλειάδου (νικήτρια βραβείου «Ελευθερία Σαπουντζή» 2025) και σε διπλή διανομή ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και ο Γιώργος Βαλαής, πρωταγωνιστούν στο ανατρεπτικό και επίκαιρο έργο «Ολική Άμεση Συλλογική Επικείμενη Επίγεια Σωτηρία» του Βρετανού Tim Crouch που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια site-specific θεατρική εμπειρία, στον πρώην βιομηχανικό χώρο της ΦΙΑΤ.

Τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση υπογράφει ο Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος.

«Οι θεατές καλούνται να ακολουθήσουν μέσα από ένα ειδικό εικονογραφημένο βιβλίο μία σύγχρονη τραγωδία αναγνώρισης με αποχρώσεις επιστημονικής φαντασίας. Ένα έργο εμπνεόμενο από τις περιβόητες αιρέσεις του 20ου αιώνα που εξετάζει εξονυχιστικά την επιρρεπείς φύση του ανθρώπου προς τον ολοκληρωτισμό αλλά και την βαθιά ανάγκη μας για ανθρώπινη σύνδεση και συλλογικότητα. Ανάγκη που συχνά εκμεταλεύεται μια οικογένεια, μια θρησκεία ή ακόμα και μια κυβέρνηση. Σε μια εποχή που ο κίνδυνος του αυταρχισμού απειλεί τις περισσότερες δημοκρατίες του πλανήτη, είναι απαραίτητο να αναρωτηθούμε για τον ρόλο μας μέσα στις δομές εξουσίας που υπηρετούμε καθημερινά». – Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

«Η προδιάθεσή μας να πιστέψουμε στους φανταστικούς κόσμους των ιστοριών είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης όχι μόνο των συγγραφέων αλλά των άλλων «μάγων» αυτού που ονομάζουμε αφήγηση: των πολιτικών αρχηγών μας. Όντες αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα της καθημερινότητάς μας, είναι πάρα πολύ ευκολότερο να πιστέψουμε το αφήγημα ενός «άλλου» κόσμου. Ενός κόσμου όπου οι ηθικές αξίες έχουν σαφή ερμηνεία, όπου το προπατορικό αμάρτημα είναι αντικειμενική αλήθεια, όπου την χώρα μας θα σώσει ένα φράχτης που πρέπει να χτιστεί, όπου το Brexit σημαίνει Brexit, όπου το φάντασμα του νεκρού πατέρα σου σε εξαναγκάζει σε εκδίκηση για τον θάνατό του». – Tim Crouch

Πρωτότυπη μουσική Jeph Vanger. Πρεμιέρα 1η Νοεμβρίου.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση/ σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Μουσική & Sound design: Jeph Vanger

Κοστούμια: Μαρία Σεσίλ Ιγγλέση

Σύλληψη σκηνικού: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Εικονογράφηση Βιβλίου: Rachana Jadhav

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Πάνου

Σκηνογραφία: Marco Turcich, Antonello Corvaro

Ψηφιοποίηση σκηνογραφίας: Δημοσθένης Κλιμενωφ,

Διανομή:

Γιώργος Βαλαής: 01/11 (19.00), 07/11, 08/11 (19.00), 14/11, 15/11 (19.00 & 21.15), 16/11, 21/11, 22/11 (19.00), 28/11

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: 01/11 (21.15), 02/11, 08/11 (21.15), 09/11, 22/11 (21.15), 23/11

Συναίνεση. Υπακοή. Χειραγώγηση. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις διαφορές;

Info

Φίατ

Φαλήρου 97, Κουκάκι 11741 – Η είσοδος του θεάτρου είναι επί της Λεωφ. Συγγρού 114



Παραστάσεις

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 19.00 & 21.15

Κυριακή: 20.00

Προπώληση

https://www.ticketservices.gr/event/sotiria-fiat/?lang=el