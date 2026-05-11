Ο Βρετανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Μάικλ Πένινγκτον, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του στο «Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi», απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών. Η είδηση δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην εφημερίδα The Telegraph, χωρίς να αναφέρεται η αιτία θανάτου.

Ο Michael Vivian Fyfe Pennington, όπως ήταν το πλήρες όνομα του, γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου 1943, στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας. Έκανε το ντεμπούτο του το 1965 με έναν μικρό ρόλο στη μίνι σειρά του BBC, «The War of the Roses».

Advertisement

Advertisement

Καταξιωμένος ηθοποιός του θεάτρου, υπήρξε επί μακρόν μέλος της Royal Shakespeare Company και πρωταγωνίστησε σε κλασικά έργα όπως ο «Άμλετ» και ο «Βασιλιάς Ληρ», ενώ ήταν συνιδρυτής της English Shakespeare Company μαζί με τον θεατρικό σκηνοθέτη Μάικλ Μπογκντάνοφ.

Εμφανίστηκε στην οθόνη σε περισσότερους από 70 ρόλους, μεταξύ αυτών και στην ταινία «Η Σιδηρά Κυρία» (2011), με την Μέριλ Στριπ η οποία κέρδισε για την ερμηνεία της το τρίτο της Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Οπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη στον Independent το 2015, στράφηκε στο θέατρο όταν είδε τη Τζούντι Ντεντς να παίζει την Οφηλία στον «Άμλετ» το 1957 στο Λονδίνο, με την οποία -όπως και με τον σύζυγο της, Μάικλ Γουίλιαμς, είχαν συνεργαστεί πολλές φορές στο θέατρο. «Δεν υπάρχει καμία σαν την Τζούντι. Για εκείνη η υποκριτική είναι παιχνίδι», είχε δηλώσει.

Με πληροφορίες από BBC