Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την Τρίτη 28 Απριλίου, στις 20:00, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, τη μετάδοση της μαγνητοσκοπημένης παράστασης του National Theatre «All My Sons» («Ήταν όλοι τους παιδιά μου») του Άρθουρ Μίλλερ, σκηνοθεσία του Ίβο φαν Χόφε.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του αμερικανικού θεάτρου, το All My Sons εξερευνά με οξυδέρκεια τα όρια ανάμεσα στην προσωπική επιτυχία και την ηθική ευθύνη.

Advertisement

Advertisement

Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικογένεια Κέλλερ: ο πατέρας, Τζο, έχει πλουτίσει μέσα από την πολεμική βιομηχανία, όμως το παρελθόν του βαραίνει από κατηγορίες για εγκληματικές πρακτικές που οδήγησαν στον θάνατο 21 πιλότων -και από μια αμφιλεγόμενη αθώωση που δεν σβήνει τις σκιές.

Η απουσία του γιου του, Λάρρυ, αγνοούμενου στον πόλεμο, διαπερνά ολόκληρο το έργο, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να διατηρήσει μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Καθώς τα μυστικά αποκαλύπτονται, οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια, την απληστία και την ηθική, γίνονται ολοένα πιο οδυνηρά σαφείς.

Η σκηνοθεσία του Ίβο φαν Χόφε, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες θεάτρου, αναδεικνύει με ένταση και ακρίβεια τη δραματουργία του Μίλλερ, σε μια παράσταση που απέσπασε θερμότατες κριτικές.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε κορυφαίους ηθοποιούς της διεθνούς σκηνής, με τον Μπράιαν Κράνστον (Breaking Bad) στον ρόλο του Τζο Κέλλερ, πλαισιωμένο από τη Μαριάν Ζαν-Μπατίστ, τον Πάαπα Εσσιέντου, τον Τομ Γκλυν-Κάρνεϋ και τη Χέυλυ Σκουάιρς.

Μια καθηλωτική θεατρική εμπειρία που θέτει διαχρονικά ερωτήματα για την ευθύνη, τη δικαιοσύνη και το προσωπικό τίμημα των επιλογών μας.

Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Wyndham Theatre στο West End, σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους