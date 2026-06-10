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Ένας καινούργιος, φιλόδοξος θεσμός, το «Φεστιβάλ Ολυμπίων», γεννιέται στην καρδιά της Αθήνας.

Το «Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου», ένας νέος ειδικά διαμορφωμένος χώρος με θερινό αμφιθέατρο χωρητικότητας άνω των 1.000 θεατών, θα φιλοξενήσει από τις 21 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου, με φόντο το εμβληματικό Ζάππειο Μέγαρο, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, αλλά και αθλητικές δραστηριότητες, όπως και εκδηλώσεις συμμετοχικού χαρακτήρα.

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Η έναρξη είναι προγραμματισμένη την Κυριακή 21 Ιουνίου, στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, με μια συναυλία Μουσικών Συνόλων, στην οποία η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν οι εμφανίσεις αγαπημένων καλλιτεχνών της μουσικής σκηνής, όπως η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κώστας Χατζής, καθώς και ο Joshua Redman και ο Antonio Faraò, όσον αφορά τη διεθνή σκηνή.

Παράλληλα, το θεατρικό σκέλος του φεστιβάλ περιλαμβάνει παραστάσεις, μεταξύ των οποίων η «Μήδεια», οι «Εκκλησιάζουσες», η «Αντιγόνη», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», ο «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» και ο «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», με πρωταγωνιστές όπως η Μαρίνα Ασλάνογλου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Μελέτης Ηλίας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Ηρώ Μανέ, η Λένα Παπαληγούρα, ο Άκης Σακελλαρίου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Αθλητικές δραστηριότητες

Το Σάββατο 11 Ιουλίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μυηθεί στην τέχνη και στην αγωνιστική φιλοσοφία της ξιφασκίας μέσα από τη δράση «Νίκησε με το Σπαθί σου», ενώ την Κυριακή 12 Ιουλίου, τη σκυτάλη θα πάρουν το skateboard και το roller skating, δύο από τα πιο δυναμικά και σύγχρονα Ολυμπιακά αθλήματα.

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Σκηνή Νέων Συγκροτημάτων

Από την Δευτέρα 13 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου, νέοι δημιουργοί και ανερχόμενα μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα ευρύ κοινό, μέσα από ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής και διαδικασία επιλογής από ειδική πενταμελή επιτροπή.

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος -που διαχειρίζεται το νέο θέατρο και τη διοργάνωση- θα διαθέσει δωρεάν τον χώρο και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα καλλιτεχνική δημιουργία και προσφέροντας ένα ουσιαστικό βήμα έκφρασης.

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Προβολή FIFA World Cup

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου, το Ζάππειο θα φιλοξενήσει μια ειδικά διαμορφωμένη Fun Zone με γιγαντοοθόνη για την παρακολούθηση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία συλλογικής θέασης στο κέντρο της πόλης.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» από 11 έως 19 Ιουλίου, θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

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Info

Το πρόγραμμα του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» ΕΔΩ.

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