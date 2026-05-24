Με τα εισιτήρια για τις παραστάσεις στην Αττική να έχουν εξαντληθεί από τις πρώτες ώρες της ανακοίνωσής της, η «Μήδεια» του Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ρόλο του τίτλου «ανοίγει» και νέες ημερομηνίες μετά τη μεγάλη ζήτηση.

Η πολυαναμενόμενη «Μήδεια» έρχεται στις 8 Ιουλίου στο 1.200 θέσεων «Κηποθέατρο Ζαππείου», τον νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο στους Κήπους του Ζαππείου Μεγάρου που θα κοσμεί από φέτος το κέντρο της Αθήνας.

Στις 9 Ιουλίου παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Αιγάλεω και προσθέτει δεύτερη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, στις 6 Σεπτεμβρίου, για την οποία απομένουν ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις.

Με την παράσταση αυτή η Καρυοφύλλια Καραμπέτη επιστρέφει, 29 χρόνια μετά τη θρυλική ερμηνεία της, στον εμβληματικό ρόλο που αποθεώθηκε στην Επίδαυρο. Μια Μήδεια που κουβαλάει στη σκηνή, ως μνήμη και ως αλήθεια, το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο.

Πρωταγωνιστούν η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος και ο Τάσος Σωτηράκης. Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή.

Περιοδεία

ΠΡΕΜΙΕΡΑ – Κυριακή 05/07/2026 – 21:00- ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – SOLD OUT

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ – Τρίτη 07/07/2026 – 21:15 – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ- SOLD OUT

ΖΑΠΠΕΙΟ- Τετάρτη 08/07/ 2026 – 21.15 – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΛΕΩ- Πέμπτη 09/07/2026 – 21.15- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ – Σάββατο 11/07/2026 – 21.30 & Κυριακή 12/07/2026 – 21.30 – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ- Τρίτη 14/07/2026 – 21:15 – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΒΟΛΟΣ – Πέμπτη 16/07/2026 – 21:15 – ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

ΔΙΟΝ – Παρασκευή 17/07/2026 – 21:30 – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – Σάββατο 18/07/2026 – 21:15 – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Πέμπτη 30/07/2026 – 21.15 & Παρασκευή 31/07/2026 – 21.15 – ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

ΜΟΥΔΑΝΙΑ – Σάββατο 01/08/2026 21:15 – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – Δευτέρα 03/08/2026 21:15 – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – Τρίτη 04/08/2026 21:15 – ΘΕΑΤΡΟ ΦΛΟΚΑ

ΠΑΤΡΑ – Τετάρτη 5/08/2026 – 21.15 & Πέμπτη 6/08/2026 – 21.15 – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Σάββατο 08/08/2026 21:15 [τελευταία εισιτήρια] – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΧΑΝΙΑ – Δευτέρα 10/08/2026 21:15 – ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ – Τρίτη 06/09/2026 – 21:00 [τελευταία εισιτήρια] – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

Info

Προπώληση

https://www.ticketservices.gr/event/medea-tour-summer-2026