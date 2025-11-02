Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για άλλη μια χρονιά φιλοξενεί έναν σπουδαίο ξένο σκηνοθέτη στην πρώτη του συνεργασία με Έλληνες ηθοποιούς. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Ρόμπερτ Άικ υπογράφει μια διασκευή του Οιδίποδα μετατρέποντάς την κλασική τραγωδία σε ένα σκοτεινό, πολιτικό-οικογενειακό θρίλερ.

Μετά από μια σειρά sold-out παραστάσεων στο West End του Λονδίνου και παράλληλα σχεδόν με το Broadway στη Νέα Υόρκη, η βραβευμένη με Olivier παραγωγή ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 28 Δεκεμβρίου, αυτή τη φορά με ελληνικό θίασο.

Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου.

© Yiorgos Kaplanidis

Με ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Άικ -γνωστός στο ελληνικό κοινό από το The Doctor και τη διασκευή στο 1984 του Τζορτζ Όργουελ -επιστρέφει με τον Οιδίποδα.

Με τον Νίκο Κουρή και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο ως Κρέοντα και τη Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα πρόσωπο που εισάγει ο Άικ στο έργο) αλλά και τους Κώστα Νικούλι, Σωκράτη Πατσίκα, Τάκη Σακελλαρίου, Χαρά Γιώτα, Γιώργο Ζιάκα, Γιάννη Τσουμαράκη και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου να συγκροτούν ένα τραπέζι μιας οικογενειακής και πολιτικής συνάθροισης που εκτρέπεται οριστικά.

Λάζαρος Γεωργακόπουλος – Ράνια Οικονομίδου. © Andreas Simopoulos

Σε μετάφραση στα ελληνικά από τον Νίκο Χατζόπουλο και συνεργάτη σκηνοθέτη για την ελληνική εκδοχή τον Πρόδρομο Τσινικόρη.

Info

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

Κεντρική Σκηνή

Από 20 Νοεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου

Πέμπτη έως Σάββατο 20:30, Κυριακή 14:00

Τετάρτη 17/12 20:30

Διάρκεια παράστασης: 130 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Η παράσταση δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Παραστάσεις με αγγλικούς υπέρτιτλους: Κυριακές 30 Νοεμβρίου 2025, 14 & 28 Δεκεμβρίου 2025

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο – Α’ Φάση (sold out): 36 €, 28 €, 20 €, 18 €

Κανονικό εισιτήριο – Β’ Φάση | από 30 Οκτωβρίου: 40 €, 32 €, 24 €, 20 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος, Κάτοικος Γειτονιάς: έκπτωση 20% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας: έκπτωση 30% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

