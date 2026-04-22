Ο σπουδαίος θεατράνθρωπος Στέφανος Ληναίος απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 18 Απριλίου, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο και συνοδοιπόρο, επίσης ηθοποιό Έλλη Φωτίου.

Η κόρη τους Μαργαρίτα Μυτιληναίου, διευθύντρια Μουσικών Ραδιοφώνων της ΕΡΤ, αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση τον πατέρα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας:

«Καλό σου ταξίδι, πατέρα.

Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα.

Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό.

Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες.

Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες.

Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα.

Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της Άνοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με την μαμά.

Αυτά, πατέρα.

Καλό δρόμο…»

Το «τελευταίο αντίο» είπαν οικογένεια και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, σε στενό κύκλο, σεβόμενοι τις επιθυμίες του.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘50, ο Στέφανος Ληναίος συνεργάστηκε με περισσότερους από 20 θιάσους, παίζοντας σε περίπου 100 θεατρικά έργα – πολλά απ’ τα οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος, μέχρι να αποκτήσει, με την Έλλη του, το «τρίτο παιδί του» – πέρα από τη Μαργαρίτα, και τον Αλέξη – το Θέατρο Άλφα, όπου στέγασε τον θίασό του «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο», αλλά και τα όνειρά του για την τέχνη.

Επίσης, έπαιξε σε πολλές ταινίες, έκανε ραδιοφωνικές παραγωγές, συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές, έγραψε τρία βιβλία και συχνά αρθρογραφούσε σε μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, για θέματα πολιτισμού.

Από τη Μεσσήνη στην Αθήνα και το θέατρο

Ο Στέφανος Ληναίος (πραγματικό όνομα Διονύσης Μυτιληναίος), γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1928 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας και το 1947 ανέβηκε στην Αθήνα, για να φοιτήσει στην Πάντειο, την οποία θα εγκαταλείψει για να βρεθεί, αμέσως μετά, στη Σχολή Θεάτρου Αθηνών. Η πρώτη του κίνηση, στην Αθήνα, ήταν να γραφτεί στον Μορφωτικό Σύλλογο «Αθήναιον», που είχε ιδρύσει ο εκδοτικός οίκος Ίκαρος και όπου δίδασκαν σημαντικοί καθηγητές και άνθρωποι του πνεύματος, διωγμένοι από τα πανεπιστήμια, όπως οι Παπανούτσος, Κακριδής, Δημαράς, Πολίτης. Θα αποφοιτήσει το 1951 από τη θεατρική σχολή και θα αρχίσει να εμφανίζεται σε αθηναϊκούς θιάσους.

Φωτογραφία Finos Film

Τα πρώτα βήματα στο σινεμά

Το 1954 θα πάρει τον πρώτο σημαντικό ρόλο, παίζοντας στο έργο «Μάκβεθ», με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ και τον επόμενο χρόνο θα παίξει στον «Οθέλλο» και πάλι με τον σημαντικό δάσκαλο του θεάτρου. Χωρίς να αφήσει ποτέ το θεατρικό σανίδι, το 1955 θα κάνει και την πρώτη του εμφάνιση στην ηθογραφία «Το Οργανάκι του Αττίκ», σε σκηνοθεσία Φρίξου Ηλιάδη, δίπλα στην Σμαρούλα Γιούλη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τον Στέλιο Βόκοβιτς. Δυο χρόνια μετά θα ξαναπαίξει στον «Μπάρμπα Γιάννη τον Κανατά» και πάλι σε σκηνοθεσία του Ηλιάδη.

Δίπλα στη Βασιλειάδου, τον Αυλωνίτη και την Αλίκη

Θα γίνει ευρύτερα γνωστός, αν και στο θέατρο ήδη έχει αρχίσει να κερδίζει την εκτίμηση ενός απαιτητικού κοινού, συμπρωταγωνιστώντας στην κλασική κωμωδία «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη», με πρωταγωνιστικό ντουέτο τους ανεπανάληπτους Βασιλειάδου – Αυλωνίτη και κρατώντας τον ρόλο ενός λαϊκού νέου που αγαπά την τραγουδίστρια Άντζελα Ζήλια. Την ίδια χρονιά, το 1959, θα παίξει και έναν χαρακτηριστικό ρόλο, τον γόνο μιας καλής οικογένειας, στην κομεντί «Το Κλωτσοσκούφι», με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη.

Η φυγή από την Ελλάδα

Λίγο πριν από το πραξικόπημα του 1967 και τη χούντα, οπότε και θα αποφασίσει να φύγει από την Ελλάδα μην αντέχοντας τους συνταγματάρχες, οι οποίοι θα τον καθαιρέσουν από γενικό γραμματέα του ΣΕΗ, λόγω πολιτικών φρονημάτων, θα προλάβει να πρωταγωνιστήσει στην κομεντί «Μιας Πεντάρας Νιάτα» με τη σύζυγό του Έλλη Φωτίου, μεγάλη επιτυχία, που στηρίχθηκε στους σπιρτόζικους διαλόγους των Πρετεντέρη – Γιαλαμά και τις ερμηνείες των ηθοποιών.

Σπουδές στο Λονδίνο και η Κόμισσα

Αυτοεξόριστος στο Λονδίνο, ο Ληναίος θα σπουδάσει στην περίφημη δραματική σχολή RADA, εμπλουτίζοντας τις υποκριτικές γνώσεις του, ενώ το 1969 θα πρωταγωνιστήσει, στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Κόμισσα της Φάμπρικας», σε σενάριο Ασημάκη Γιαλαμά, ως συντηρητικός αστυφύλακας αλλά με καλή καρδιά και επαναστάτρια μητέρα, την υπέροχη Μαρίκα Κρεβατά, ξαδέλφους τον κομμουνιστή Νίκο Τσούκα και τον κλεφτάκο Νίκο Ρίζο κι ενώ ερωτεύεται την κόρη ενός στρατηγού, που νομίζει κλέφτρα, την Άννα Φόνσου, με την οποία αναπτύσσει μία εξαιρετική χημεία. Αυτή ήταν και η τελευταία ταινία του Ληναίου, της εποχής του παλιού εμπορικού σινεμά, καθώς στη συνέχεια, πέρα από ορισμένες σποραδικές εμφανίσεις του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αφοσιωθεί στη μεγάλη του αγάπη, το θέατρο.

Θέατρο Άλφα

Θα ιδρύσει, μαζί με την Έλλη Φωτίου, τον θίασο «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο», που θα στεγάσει στο θέατρο Άλφα και ειδικά μετά την πτώση της χούντας, θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για το καλό θέατρο και τον πολιτισμό. Ενδεικτικά μόνο, μερικές από τις 40 επιτυχίες που ανέβασε στο θέατρο Άλφα, είναι τα έργα «Δεν Πληρώνω – Δεν Πληρώνω» – ένα έργο, του Ντάριο Φο, που γέμισε για χρόνια το ιστορικό θέατρο στην Πατησίων, «Καληνύχτα Μαργαρίτα», «Οι Ρόζεμπεργκ δεν πρέπει να πεθάνουν» και «Ένας εχθρός του λαού».

Κοινωνικά και πολιτικά ενεργός

Αριστερός από τα νιάτα του – μέλος της νεολαίας Λαμπράκη, ο Ληναίος, μαζί με την Φωτίου, θα ενταχθεί στην αντιδικτατορική κίνηση στην Ευρώπη, γυρνώντας πανεπιστήμια και οργανώνοντας λογοτεχνικές εκδηλώσεις αφιερωμένες για την ανατροπή της χούντας, ενώ με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, στον οποίο είχε βαθιά εκτίμηση. Ως γραμματέας Πολιτισμού στο κίνημα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη ραδιοτηλεόραση και ειδικά για την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, θα συμμετάσχει στην Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου (ΠΕΕΘ), ενώ τιμήθηκε και με το βραβείο «Αιμίλιος Βεάκης», για την προσφορά του στο θέατρο και ως επίσημο μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών.

Θα εκλεγεί βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 1989, ενώ έχει διατελέσει και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων από το 1986 μέχρι το 1990, ενώ θα είναι και ο πρώτος πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Κύκλος και διευθυντής προγράμματός του έως το 2001, χρονιά που έκλεισε ο ραδιοσταθμός.

Eurokinissi

Από το 2015, χρονιά κατά την οποία αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ο Στέφανος Ληναίος θα αναλάβει άτυπος «συντηρητής» του θεάτρου Άλφα, το οποίο παραχώρησε στη νεότερη γενιά, για την οποία πάντα είχε έναν καλό λόγο και την εγκάρδια εμπιστοσύνη του. Θα αραιώσει τις, έτσι κι αλλιώς λιγοστές, δημόσιες εμφανίσεις του και θα αρκεστεί στα γραπτά του.

Νικήτας Κακλαμάνης: Η παρουσία του συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ηθοποιού, σκηνοθέτη και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Στέφανου Ληναίου, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Στέφανου Ληναίου, ενός ανθρώπου που σημάδεψε με την παρουσία του το ελληνικό θέατρο, υπηρετώντας με συνέπεια την τέχνη του επί δεκαετίες, αλλά και τον δημόσιο βίο ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ» δήλωσε ο Ν. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: Ο Στ. Ληναίος, «με μακρά και ξεχωριστή πορεία στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία, συνέβαλε ουσιαστικά στη θεατρική δημιουργία, ενώ η παρουσία του συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου, σε όλες τις εκφάνσεις της. Η διαδρομή του χαρακτηρίστηκε από ήθος, αφοσίωση και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του πλούσιο αποτύπωμα στην κοινωνία. Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Μενδώνη: Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, ένας κρυστάλλινος άνθρωπος και ένας παθιασμένος καλλιτέχνης

Πληροφορούμενη την απώλεια του Στέφανου Ληναίου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Στέφανου Ληναίου, η οποία στερεί το ελληνικό θέατρο από έναν από τους, διαχρονικά, πιο διακεκριμένους και πιστούς εργάτες του. Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, ο οποίος ανέδειξε ρόλους από όλο το φάσμα του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, ερμηνευτής με πλούσια και απόλυτα διακριτά εκφραστικά μέσα, θιασάρχης, σκηνοθέτης, παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, ο Στέφανος Ληναίος όχι μόνο αφοσιώθηκε ολόψυχα στην Τέχνη, αλλά την προσέγγιζε, ακόμη και στην ωριμότητα, με δέος και σεβασμό. Στη μακρά ζωή και σταδιοδρομία του, γενιές και γενιές θεατών είχαμε την τύχη να τον θαυμάσουμε στο σανίδι, το οποίο αγάπησε με πάθος, αλλά και στις επιλεκτικές -και πάντοτε ξεχωριστές- εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη. Άνθρωπος με ακλόνητες αξίες, ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε και ευαίσθητος πολίτης, με διαρκή αγωνία για τα προβλήματα και το μέλλον του τόπου, η οποία μετουσιώθηκε και σε απόλυτα ανιδιοτελή εμπλοκή στον συνδικαλισμό και τη δημόσια ζωή. Ο Στέφανος Ληναίος υποκρινόταν μόνο στη σκηνή και την οθόνη, στην καλλιτεχνική και τη δημόσια παρουσία του ήταν ένας κρυστάλλινος άνθρωπος και ένας παθιασμένος καλλιτέχνης.

Στη σύζυγό του Έλλη Φωτίου, με την οποία συμπορεύθηκαν τόσα χρόνια, την κόρη τους Μαργαρίτα Μυτιληναίου, τους συναδέλφους του και τους αμέτρητους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά τον Στέφανο Ληναίο: Έναν δραστήριο, δημιουργικό, φωτεινό καλλιτέχνη με τεράστια πορεία στο θέατρο

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τον σπουδαίο ηθοποιό, Στέφανο Ληναίο, και εκφράζει τα συλλυπητήρια στους οικείους του.

«Έναν δραστήριο, δημιουργικό, φωτεινό καλλιτέχνη με τεράστια πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο», όπως αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωση του.

«Βαθιά δημοκράτης και προοδευτικός άνθρωπος με αγώνες κατά της χούντας. Τίμησε το ΠΑΣΟΚ ως βουλευτής του και έδωσε με ήθος και δυναμισμό πολλές πολιτικές και συνδικαλιστικές μάχες. Σε όλη του την πορεία συνέδεσε την τέχνη με την κοινωνία προσπαθώντας να εκπληρώσει την πραγματική αποστολή του θεάτρου. Το ταλέντο του και οι ερμηνείες του θα μείνουν πάντα στη μνήμη μας ως απόδειξη ότι η τέχνη, όπως και οι ιδέες, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

ΚΚΕ: Ένας σπουδαίος και πολυπράγμονας καλλιτέχνης που υπηρέτησε με συνέπεια και ευθύνη την τέχνη του θεάτρου

Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τον Στέφανο Ληναίο, «έναν σπουδαίο και πολυπράγμονα καλλιτέχνη, που υπηρέτησε με συνέπεια και ευθύνη την τέχνη του θεάτρου σε μια πολύχρονη, πλούσια και δημιουργική διαδρομή, αναδεικνύοντας σταθερά τον κοινωνικό και μορφωτικό ρόλο της τέχνης».

Αναφέρει ότι «σε όλη την πορεία του υπηρέτησε το θέατρο, τη συγγραφή, τη σκηνοθεσία και τη συνολικότερη πολιτιστική δημιουργία, αντιμετωπίζοντας την τέχνη ως βαθιά κοινωνική λειτουργία και ως μέσο πνευματικής καλλιέργειας και διαπαιδαγώγησης του λαού και ιδιαίτερα της νέας γενιάς» και ότι «με τη στάση και το έργο του ανέδειξε την ανάγκη ο πολιτισμός να παραμένει ζωντανό μορφωτικό δικαίωμα για τον λαό».

Σημειώνει ότι «με συνέπεια στάθηκε στο πλευρό των ανθρώπων του πολιτισμού και των συλλογικών τους αγώνων, συμμετείχε ενεργά στις διεκδικήσεις του καλλιτεχνικού κόσμου και με τη στάση του, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους για τον τόπο, επιβεβαίωσε ότι ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να είναι ουδέτερος απέναντι στα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας». «Η αντιδικτατορική του στάση και η διαρκής παρουσία στην κοινωνική και πολιτική ζωή αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της πορείας», προσθέτει.

Το ΚΚΕ τονίζει ότι η προσφορά του Στέφανου Ληναίου αφήνει σημαντική παρακαταθήκη «για την τέχνη που υπηρετεί τον άνθρωπο, τη συλλογικότητα και την πνευματική ανάταση του λαού».

Εκφράζει δε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους ανθρώπους του πολιτισμού που συμπορεύτηκαν μαζί του.