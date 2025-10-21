Η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών απένειμε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, για τρίτη χρονιά, τα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων -Ρέα Γρηγορίου, Σμαρώ Κώτσια, Ιωάννα Μπλάτσου, Γιώργος Παπαγιαννάκης, Σάββας Πατσαλίδης, Ελευθερία Ράπτου, Δημήτρης Τσατσούλης- και τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών -Ελένη Βαροπούλου, Δημήτρης Ζαπάντης, Γρηγόρης Ιωαννίδης, Άννυ Κολτσιδοπούλου, Ειρήνη Μουντράκη, Ελένη Πετάση- απένειμαν συνολικά 17 Βραβεία συν το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου, καθώς και 2 Επαίνους.

Ιωάννα Μπλάτσου, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών

Η αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών Ιωάννα Μπλάτσου προλόγισε την εκδήλωση και μιλώντας εκ μέρους των μελών της Κριτικής Επιτροπής τόνισε ότι «Για εμάς όλοι οι Υποψήφιοι είναι νικητές. Για να έχουμε συνολική εποπτεία της δυσθεώρητης ελληνικής θεατρικής παραγωγής, καταβάλαμε υπεράνθρωπη προσπάθεια, δαπανήσαμε εκατοντάδες εργατοώρες, με εθελοντική αυταπάρνηση, ώστε να καλύψουμε τη μέγιστη δράση μιας θεατρικής ανθρωπογεωγραφίας, που όμοιά της σπάνια θα βρει κανείς στον υπόλοιπο κόσμο».

Το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου απονεμήθηκε στη σπουδαία Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η οποία στην ευχαριστήρια ομιλία της είπε μεταξύ άλλων: «Ακούγοντας σήμερα όλ’ αυτά τα ονόματα των ανθρώπων του θεάτρου που είτε βραβεύτηκαν, είτε ήταν υποψήφιοι για κάποιο βραβείο, ένιωσα τεράστια συγκίνηση που είμαι κι εγώ μέλος αυτής της μεγάλης θεατρικής οικογένειας. Σκέφτηκα όλους εκείνους που υπήρξαν πριν από μας, εκείνους που σφράγισαν τη ζωή μας μ’ αυτά που μας δίδαξαν, εκείνους με τους οποίους μοιραστήκαμε χρόνια ολόκληρα την ίδια αγάπη για το θέατρο, τους ίδιους στόχους, γέλια και χαρές, αγωνίες και μόχθους, μικρά καθημερινά πράγματα και μεγάλες στιγμές σ’ ένα ταξίδι φωτεινό μέσα στο ακατανόητο της ζωής και του θανάτου, ανάμεσα στο μεγαλείο της ύπαρξής μας και την ωμότητα ενός κόσμου που φθίνει, που βαδίζει αυτοκαταστροφικά στο χάος, ενός κόσμου που δεν διδάσκεται από την Ιστορία και την Τέχνη και που ενορχηστρώνει σφαγές, βομβαρδισμούς και ανήκουστη βαρβαρότητα. Ζώντας καθημερινά πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί, όπου το μέλλον μοιάζει ποιο αβέβαιο από ποτέ, (…) σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε το προνόμιο να ζούμε σ’ έναν χώρο μαγικό, που μας παρηγορεί, μας συγκλονίζει, μας διαμορφώνει και μας χαρίζει εκείνη την ομορφιά που αποζητά η ψυχή μας σαν οξυγόνο για να ζήσει».

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη – credit: Marios Ayfantis

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκδήλωσης, ήταν η βράβευση του Δημήτρη Πιατά (Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας) ο οποίος δήλωσε συγκινημένος που παίρνει το πρώτο του βραβείο στην 50χρονη καλλιτεχνική του πορεία, το οποίο αφιέρωσε στη σύζυγό του, καταχειροκροτούμενος από όλους όσους παρακολουθούσαν την Τελετή των Βραβείων Θεάτρου.

Δημήτρης Πιατάς – photo credit: Marios Ayfantis

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας έλαβε ο Γιάννης Χουβαρδάς για την παράσταση Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, που παρουσιάστηκε στο ΚΘΒΕ.

Γιάννης Χουβαρδάς – photo credit: Marios Ayfantis

Καλύτερη παράσταση αναδείχτηκε το Αιαυτόςτου Δημήτρη Δημητριάδη, σε σκηνοθεσία Χάρη Φραγκούλη.

Αναλυτικά τα βραβεία:

Βραβείο Φωτιστικού Σχεδιασμού

Κάρολ Γιάρεκ (Ο χορός του θανάτου του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Άρης Παπαδόπουλος (Άβυσσοςτης Ελεάνας Γεωργούλη, σκην. Ελεάνα Γεωργούλη, ΠΛΥΦΑ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κορνήλιος Σελαμσής (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, ΣΦΕΝΔΟΝΗ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ειρήνη Γεωργακίλα (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, σκην. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ΜΠΕΛΛΟΣ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Βασίλης Παπατσαρούχας (Περιμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ, σκην. Θωμάς Μοσχόπουλος, ΠΟΡΤΑ)

ΒΡΑΒΕΙΟ VIDEO ART

Κάρολος Πορφύρης (Δημήτρης Τσαφέντας-Σκότωσα τον νταή του απαρτχάιντ του Γιώργου Δαμιανού, σκην. Κοραής Δαμάτης, ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας (Δάφνες και Πικροδάφνες των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σκην. Μάνος Καρατζογιάννης)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Ιζαντόρα Ντακ (της Στέλλας Μιχαηλίδου, σκην. Στέλλα Μιχαηλίδου, ΕΛΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)

#Let’s party (του Στέλιου Χατζηαδαμίδη, σκην. Στέλιος Χατζηαδαμίδης, ΚΘΒΕ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γιάννης Καλαβριανός (Η πύλη της κόλασης, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γιωργής Τσουρής – Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος (Ο Βαρόνος “Φ” Φιάκας) βασισμένο στην κωμωδία του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής – Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

Πολυξένη Παπακωνσταντίνου (Τουραντό, Η γυναίκα που μισούσε τους άντρες του Κάρλο Γκότσι, σκην. Στάθης Λιβαθινός, ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

Δημήτρης Καπουράνης (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ)

Μιχαήλ Ταμπακάκης (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Αλεξία Καλτσίκη (Λεωφορείο ο πόθος του Τενεσί Ουίλιαμς, σκην. Δημήτρης Καραντζάς, ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Δημήτρης Πιατάς (Ανδρομάχη του Ευριπίδη, σκην. Μαρία Πρωτόπαππα, ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Βαδίζοντας του Τόμας Μπέρνχαρντ, σκην. Αλεξάνδρα Καζάζου, Ομάδα Transantlantic Group, ΔΙΠΥΛΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Γιάννης Χουβαρδάς (Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, ΚΘΒΕ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, παραγωγή: KURSK, συμπαραγωγή ROBOTHOUSE, θέατρο ΣΦΕΝΔΟΝΗ

ΕΠΑΙΝΟΙ

1ος Έπαινος

Μαρία Χατζηεμμανουήλ

2ος έπαινος

Ομάδα Πλεύσις – Αντώνης Κουτρουμπής

ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ Καρυοφυλλιά Καραμπέτη