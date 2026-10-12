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Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, καθώς αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλα τμήματα, από το ύψος του Χαϊδαρίου και το Αιγάλεω έως τα Σεπόλια και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Αυξημένη είναι η κίνηση και στις συνδέσεις προς Λυκόβρυση και Μαρούσι, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και σε δρόμους των βορείων προαστίων.

Καθυστερήσεις έως 45 λεπτά στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Προς Αεροδρόμιο: Πάνω από 45 λεπτά, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα: 15 έως 20 λεπτά, από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Περιφερειακή Υμηττού: 15 έως 20 λεπτά, από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Κηφισίας.