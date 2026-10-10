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Με αφορμή την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, μία παλαιότερη εξομολόγηση της τραγουδίστριας στην Αννίτα Πάνια έχει γίνει viral, καθώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «προπομπός» των σημερινών εξελίξεων.

Η ιστορία με τον Λάμπη Λιβιεράτο που γίνεται πάλι γνωστή

Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση είχε μοιραστεί το 2021 πως, την περίοδο που διατηρούσε σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο, ο Νίκος Καρβέλας ενοχλούνταν από το γεγονός ότι τραγουδούσε μαζί του δικά του κομμάτια και της είχε πει πως θα της απαγόρευε να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

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Όταν εκείνη αρνήθηκε να σταματήσει, ο συνθέτης της ανακοίνωσε ότι της απαγόρευε να ερμηνεύει γενικώς τα τραγούδια του. Η αντίδρασή της ήταν χαρακτηριστική, καθώς, όπως είχε εξηγήσει, σχεδόν ολόκληρο το ρεπερτόριό της αποτελούνταν από δημιουργίες του. «Και τι θα λέω; Όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας», του είχε πει.

Αναλυτικά όσα είπε η Άννα Βίσση:

«Τι κούκλος, τι παιδί. Ο Καρβέλας λοιπόν είχε κι αυτός τη σχέση του και τι τον είχε πιάσει επειδή κι ο Λάμπης τραγουδούσε μου λέει “καλά, μια χαρά αλλά δεν θα τραγουδάς μαζί του”. Δεν ήθελε να είμαι με τραγουδιστή. Ζήλευε. Είχε κι αυτός μια πολύ ωραία γκόμενα τότε αλλά εκεί ασχολιόταν με εμένα να μην τραγουδάω. Εντάξει για να μην τον αδικούμε εγώ με τον Λάμπη τότε τι τραγουδούσα;

Τα ντουέτα του Καρβέλα. Ήταν τρομερά ενοχλητικό για τον Νίκο. Αφού εγώ δεν τσίμπησα και του λέω “όχι θα τραγουδάω ό,τι γουστάρω”, μου λέει “ωραία σου απαγορεύω να τραγουδάς τα τραγούδια μου γενικώς”. Και τι απάντησα εγώ; “Και τι θα λέω;”. Όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 40:30 του βίντεο: