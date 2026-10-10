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Η Ναταλία Γερμανού στάθηκε στην πρόσφατη κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα και τόνισε ότι «οι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά πρέπει να σέβονται και περισσότερο», σχετικά με όσα συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην μεταξύ τους σχέση.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια έστειλε με το «καλημέρα» ένα μήνυμα, καθώς στο ξεκίνημα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» έκανε ένα σύντομο σχόλιο για την κόντρα της Βίσση με τον Καρβέλα.

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«Πολλά θα δούμε όπως καταλαβαίνετε διότι είμαι και η κουμπάρα. Βέβαια πολλές φορές έχω την αίσθηση πως οι άνθρωποι που είναι πραγματικά κοντά πρέπει να σέβονται και περισσότερο. Αλλά ότι είναι να ειπωθεί για το Νίκο και την Άννα θα ειπωθεί με σεβασμό και έχουμε να πούμε πολλά σχετικά με όλα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι η Ναταλία Γερμανού διατηρεί εδώ και χρόνια προσωπικές σχέσεις τόσο με την Άννα Βίσση όσο και με τον Νίκο Καρβέλα, με τους οποίους συνδέεται και μέσω σημαντικών στιγμών της προσωπικής τους ζωής.

Η γνωστή παρουσιάστρια έχει συνδεθεί με την Άννα Βίσση μέσα από μια μακρόχρονη φιλία, ενώ η τραγουδίστρια ήταν κουμπάρα στον γάμο της με τον Πέτρο Ίμβριο, το 1998.

Παράλληλα, η Γερμανού διατηρεί σχέση γνωριμίας με τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος υπήρξε παντρεμένος με την Αννίτα Πάνια. Η ίδια ήταν κουμπάρα στον γάμο του ζευγαριού το 2007, επιβεβαιώνοντας τους δεσμούς της με τον στενό κύκλο των δύο καλλιτεχνών.

Τέλος, η Ναταλία Γερμανού σχολίασε ότι «όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους» για όσους έχουν την άποψη ότι η Βίσση δεν υπάρχει χωρίς τον Καρβέλα και το αντίστροφο, προσθέτοντας ότι μπορεί να ξεχωρίσει την αυτόνομη προσωπικότητα του καθενός, χωρίς να τους τοποθετεί σε «άδικες συγκρίσεις».