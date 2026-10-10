Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Δούκισσα Νομικού επέστρεψε στις δημόσιες εμφανίσεις μετά από τέσσερα χρόνια αποχής, μιλώντας για την αποχώρησή της από την τηλεόραση το 2022 λόγω προσωπικών ορίων.

Η ίδια επικεντρώνεται πλέον στην οικογένειά της και στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, ενώ δηλώνει πως δεν σχεδιάζει άμεσα την επιστροφή της στην τηλεοπτική πραγματικότητα.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια απορρίπτει τον τίτλο της influencer, επιλέγοντας μια πιο φυσική προσέγγιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απορρίπτοντας τις αισθητικές επεμβάσεις.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, αποδίδει τη διάρκεια του γάμου της στον αμοιβαίο σεβασμό και στη σωστή διαχείριση των διαφωνιών μεταξύ των συζύγων.

Παρά το ενδιαφέρον της για τις πολιτικές εξελίξεις, η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική παρά τις σχετικές προτάσεις που έχει δεχθεί.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έπειτα από τέσσερα χρόνια μακριά από τις δημόσιες δηλώσεις και τις συνεντεύξεις, η Δούκισσα Νομικού επιστρέφει με μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, με τον Αντώνη Σρόιτερ, με αφορμή την παρουσία της σε ντεφιλέ κορυφαίας εταιρείας καλλυντικών στο Παρίσι. Ανάμεσα σε γνωστά πρόσωπα της διεθνούς showbiz, το μοντέλο και παρουσιάστρια μιλά για την επεισοδιακή αποχώρησή της από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα το 2022, την προσωπική της ζωή, την επιχειρηματική της δραστηριότητα, αλλά και τη στάση της απέναντι στον χρόνο και τις σύγχρονες τάσεις.

Η αποχώρησή της από την τηλεόραση αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς στη συνέχεια επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα. Σήμερα, αναφέρεται για πρώτη φορά ανοιχτά σε όσα την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, εξηγώντας ότι η κατάσταση είχε ξεπεράσει τα προσωπικά της όρια.

Advertisement

Advertisement

«Δεν συνηθίζω να φεύγω, δεν μου αρέσουν οι ίντριγκες, αλλά για να το κάνω, πληγώθηκα πολύ, στεναχωρήθηκα πολύ και ξεπεράστηκαν τα όριά μου», αναφέρει χαρακτηριστικά. Στην ερώτηση αν έχει αφήσει πίσω της όσα συνέβησαν, η απάντησή της δείχνει ότι δεν έχει ξεχάσει την εμπειρία. «Είμαι Σκορπίνα στο ζώδιο και οι Σκορπιοί δεν ξεχνούν», λέει.

Η οικογένεια, η επιχείρηση και η καθημερινότητα μακριά από την τηλεόραση

Με το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση να μοιάζει απομακρυσμένο, τουλάχιστον προς το παρόν, η Δούκισσα Νομικού έχει στρέψει την προσοχή της στην οικογένεια και την επιχείρησή της. Ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από το σαλόνι του σπιτιού της, με δικά της χρήματα και τη μητέρα της στο πλευρό της, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια μεγαλύτερη δραστηριότητα, με εργαζομένους και αυξημένες υποχρεώσεις.

Η ίδια δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τους συνεργάτες της με οικογενειακή διάθεση και θεωρεί τον εαυτό της καλή εργοδότρια, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο κλίμα που επικρατεί στην επιχείρησή της.

Στο σπίτι, ωστόσο, ο βασικός της ρόλος είναι εκείνος της μητέρας. Όπως περιγράφει, είναι μια καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις, από την προετοιμασία του πρωινού για τα παιδιά και του καφέ για τον σύζυγό της μέχρι τις μετακινήσεις για τις εξωσχολικές δραστηριότητες μετά το σχολείο.

Αυτοχαρακτηρίζεται «δίκαιη μαμά», που σπάνια θα υψώσει τη φωνή της και μόνο όταν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος. Παρότι έχει βοήθεια στις δουλειές του σπιτιού, απολαμβάνει τη μαγειρική, ενώ δηλώνει ιδιαίτερα καλή στο ξεκαθάρισμα των αντικειμένων και στην οργάνωση των ντουλαπών.

Η καθημερινότητά της περιλαμβάνει επίσης νωρίς ύπνο, συνήθως από τις 21:30, περιορισμένες εξόδους και τακτικές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, μέσα από τα ψώνια του σπιτιού έρχεται σε άμεση επαφή με τις ανατιμήσεις, διαπιστώνοντας στην πράξη το βάρος της ακρίβειας για τα νοικοκυριά.

Advertisement

Γιατί απορρίπτει τον τίτλο της influencer

Η Δούκισσα Νομικού κρατά αποστάσεις και από ορισμένες πλευρές της σύγχρονης κουλτούρας των social media. Δεν θεωρεί ότι ο χαρακτηρισμός «influencer» την εκφράζει, ενώ αποφεύγει τα έντονα φίλτρα και την υπερβολική επεξεργασία στις φωτογραφίες της.

Όπως λέει, συχνά δημοσιεύει βίντεο χωρίς μακιγιάζ, καθώς δεν αισθάνεται ότι πρέπει να κρύβει την εικόνα της. Δεν φοβάται το πέρασμα του χρόνου ούτε την εμφάνιση των ρυτίδων και δεν επιθυμεί να καταφύγει σε πλαστικές επεμβάσεις ή αμφιλεγόμενες θεραπείες. Προτιμά να φροντίζει τον εαυτό της μέσα από τη γυμναστική και την ενυδάτωση.

Παράλληλα, δηλώνει σοκαρισμένη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και από όσα ακολούθησαν σχετικά με όσα συμβαίνουν σε ιατρεία, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως.

Advertisement

Το μυστικό του γάμου της και οι καβγάδες με τον σύζυγό της

Δέκα χρόνια μετά τον γάμο της, η Δούκισσα Νομικού δηλώνει ότι παραμένει πολύ ερωτευμένη με τον σύζυγό της. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις δοκιμάζονται και πολλοί γάμοι οδηγούνται σε διάλυση, εκείνη αποδίδει τη διάρκεια μιας σχέσης στον αμοιβαίο σεβασμό και στον τρόπο με τον οποίο οι δύο σύντροφοι διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους.

Όπως εξηγεί, θεωρεί σημαντικό να αποφεύγονται τα λόγια που πληγώνουν, ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός καβγά. Για την ίδια, ο σεβασμός παραμένει βασική προϋπόθεση μιας υγιούς σχέσης, ενώ η αγάπη δεν αρκεί από μόνη της χωρίς την καθημερινή φροντίδα και την κατανόηση.

Παρακολουθεί την πολιτική, αλλά δεν σκέφτεται να ασχοληθεί

Η Δούκισσα Νομικού παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις και συμμετέχει στις εκλογές, χωρίς να κρύβει ότι υπάρχουν κόμματα που την έχουν απογοητεύσει. Παρά τις προτάσεις που, όπως αποκαλύπτει, έχει δεχθεί στο παρελθόν για να εμπλακεί στην πολιτική, δεν θα επέλεγε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Advertisement

Προς το παρόν, προτεραιότητά της παραμένουν η οικογένεια και η επιχείρησή της, ενώ η επιστροφή στην τηλεόραση δεν φαίνεται να βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της. Μετά από μια περίοδο κατά την οποία επέλεξε συνειδητά να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δείχνει να έχει διαμορφώσει μια καθημερινότητα που ανταποκρίνεται περισσότερο στις προσωπικές της προτεραιότητες.

Πηγή: Protothema

Advertisement