Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά έως τις 15:00, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Παράλληλα, τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφήνα, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου δεν αναμένονται αναχωρήσεις. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Oι αρμόδιες λιμενικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τους πλοιάρχους, καθώς οι συνθήκες στα ανοιχτά της θάλασσας θεωρούνται ιδιαίτερα δυσμενείς.

Advertisement

Advertisement

Από τον Πειραιά δεν αναμένεται να αναχωρήσει κανένα πλοίο έως τις 3 το μεσημέρι, γεγονός που επηρεάζει και τα πρωινά δρομολόγια, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν από τις 06:30. Για την περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Στη Ραφήνα, το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παρουσιάζουν τροποποιήσεις, καθώς τα πλοία θα εξυπηρετούν την Άνδρο, χωρίς να συνεχίζουν προς τη Μύκονο και την Τήνο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου δεν αναμένονται αναχωρήσεις, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Όσον αφορά τον Αργοσαρωνικό, ορισμένα συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελέσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους τουλάχιστον έως το μεσημέρι, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το αν θα συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των γραμμών.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας παρέμεινε διαχειρίσιμη, η κακοκαιρία δεν έχει υποχωρήσει, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ενίσχυση των ανέμων τις πρωινές ώρες και έως το μεσημέρι.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)