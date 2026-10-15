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Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει αναστάτωση στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς το απαγορευτικό απόπλου επηρεάζει τις πρωινές αναχωρήσεις από τα λιμάνια της Αττικής. Στον Πειραιά, η επανέναρξη των δρομολογίων εκτιμάται ότι θα γίνει μετά τις 09:00, ενώ όσα ήταν προγραμματισμένα μέχρι εκείνη την ώρα δεν θα πραγματοποιηθούν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία προετοιμάζονται για την επιβίβαση των επιβατών και των οχημάτων, ωστόσο οι αναχωρήσεις δεν πραγματοποιούνται στις αρχικά προγραμματισμένες ώρες. Μετά τις 9:00 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιρειών, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

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Διαφορετική είναι η εικόνα για τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τόσο για τα συμβατικά πλοία όσο και για τα ταχύπλοα δελφίνια. Η εκτέλεσή τους εξαρτάται από την κρίση του πλοιάρχου και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή το αρμόδιο Λιμεναρχείο, προκειμένου να ενημερώνονται για το αν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιό τους.

Στο λιμάνι της Ραφήνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι, το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου παραμένουν ανεκτέλεστα όλα τα πρωινά δρομολόγια.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για τις τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις ώρες αναχώρησης, ενώ νεότερη ανακοίνωση αναμένεται στις 12:00, οπότε θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις των εταιρειών και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις λιμενικές αρχές πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νέες αλλαγές στις αναχωρήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.