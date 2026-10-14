Σοβαρές αναταράξεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, φτάνοντας τοπικά τα 9 μποφόρ. Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.
Όπως ενημερώνει το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα εκτελεστούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 21:00 δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων με προορισμό την Κρήτη.
Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται, πριν μεταβούν στο λιμάνι, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια.