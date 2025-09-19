Απαγορευτικό απόπλου έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 10:00 το πρωί, από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων 8-9 μποφόρ. Τα μοναδικά δρομολόγια που εκτελούνται είναι προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Μαρμάρι.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται κανονικά.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια, με εξαίρεση αυτά προς Μαρμάρι.

Δεν θα εκτελεστούν επίσης: Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ “ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ” στις 07:30 από Ραφήνα για ‘Ανδρο-Τήνο-Μύκονο, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής στις 13:15 από Μύκονο.Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π” στις 08:05 από Ραφήνα για Τήνο-Μύκονο-Νάξο, καθώς και η επιστροφή του στις 14:30 από Νάξο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου ισχύει επίσης απαγορευτικό, με εξαίρεση τα δρομολόγια που εκτελούνται προς Κέα.

Οι ταξιδιώτες καλό είναι να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχία για τα σημερινά δρομολόγια καθώς τις επόμενες ώρες θα επανεξεταστούν οι καιρικές συνθήκες.