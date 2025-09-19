Σε νεώτερη ανακοίνωση για τις ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων που θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου έχουν προχωρήσει πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Από το πρωί είχε εκδοθεί απαγορευτικό λόγω των ανέμων 8 και τοπικά 9 μποφόρ που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό και το Μαρμάρι της Εύβοιας να είναι τα μόνα που εκτελούνταν κανονικά.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, σε νεώτερη ανακοίνωση αναφέρεται ότι από το λιμάνι της Ραφήνας, οι γραμμές προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο πραγματοποιούνται κανονικά με εξαίρεση το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π», το οποίο σήμερα θα εκτελέσει μόνο το δρομολόγιο προς και από Άνδρο.

Στο Λαύριο, τα δρομολόγια εκτελούνται επίσης κανονικά, με εξαίρεση το απογευματινό στις 17:00 προς Κύθνο, που δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία των δρομολογίων.