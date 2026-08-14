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Σημαντικές αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πλήττουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπους τα 8 και τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες έχουν ήδη οδηγήσει σε αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων. Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά και με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

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Μέχρι στιγμής, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Αντίθετα, από τον Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση διεξάγεται σε γενικές γραμμές κανονικά, όπως συμβαίνει και με τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει ακυρώσεις και σε δρομολόγια που αναχωρούν από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Συγκεκριμένα, το «Blue Star Paros», το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:30 με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο, δεν θα πραγματοποιήσει το δρομολόγιό του εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, δεν θα εκτελεστεί ούτε το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Όπως προκύπτει από τις ενημερώσεις του Λιμενικού Σώματος και των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρξουν αλλαγές στις προσεγγίσεις και στους κατάπλους σε νησιά. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση σε όλα τα λιμάνια.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι αποφάσεις για την πραγματοποίηση, την ακύρωση ή την τροποποίηση των δρομολογίων λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα συνιστάται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια που ενδέχεται να προκύψουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.