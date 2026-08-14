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Με το μελτέμι να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής μπαίνει η χώρα στο τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για βόρειους ανέμους 8 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, ενώ η σημαντικότερη προειδοποίηση αφορά σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η Πολιτική Προστασία έχει σημάνει κατάσταση συναγερμού – κατηγορία 5 για την Αττική και τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Παράλληλα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς έδωσε εντολή ακόμη και οι περιοχές της κατηγορίας 4 να αντιμετωπίζονται επιχειρησιακά σαν να βρίσκονται στην κατηγορία 5, λόγω του συνδυασμού ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων. (Πολιτική Προστασία)

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Η μεγάλη προσοχή σήμερα στις φωτιές

Η κατάσταση της Παρασκευής είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Σε κατηγορία 5 βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ πολύ μεγάλος αριθμός περιοχών βρίσκεται στην κατηγορία 4. Σε Red Code έχουν τεθεί, μεταξύ άλλων, Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθος, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. (Πολιτική Προστασία)

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, πραγματοποιούνται εναέριες επιτηρήσεις και περιπολίες, ενώ η Πολιτική Προστασία ζητά να αποφεύγεται οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.

Το συμπέρασμα για όσους ταξιδεύουν για τον Δεκαπενταύγουστο είναι απλό: ο καιρός θα είναι καλός για διακοπές, όχι όμως και η θάλασσα παντού. Οι θυελλώδεις βοριάδες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ στην ξηρά ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Παρασκευή 14 Αυγούστου

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι ισχυροί έως θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά φτάνουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει υψηλότερη στα δυτικά, όπου τοπικά αγγίζει τους 37-38 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και στις Κυκλάδες η επίδραση του βοριά συγκρατεί τον υδράργυρο χαμηλότερα. (meteo.gr)

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Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια με έντονο βοριά και θερμοκρασία περίπου από 23 έως 31 βαθμούς. Στην ανατολική Αττική οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και υπάρχει προειδοποίηση της ΕΜΥ για θυελλώδεις ανέμους.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα κινηθούν περίπου έως τους 33-34 βαθμούς.

Σάββατο 15 Αυγούστου – Δεκαπενταύγουστος

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Ο Δεκαπενταύγουστος θα περάσει με πολύ καλό καιρό αλλά δυνατό μελτέμι. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασίες σε σχετικά ευχάριστα για την εποχή επίπεδα.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει ότι στις 14-15 Αυγούστου καταγράφεται η κορύφωση της πτώσης της θερμοκρασίας, πριν ξεκινήσει νέα άνοδος.

Κυριακή 16 Αυγούστου

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Ο καιρός παραμένει κατά κύριο λόγο αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο εξακολουθούν να είναι ισχυροί, αλλά σταδιακά αρχίζουν να χάνουν μέρος της έντασής τους. Η θερμοκρασία ξεκινά μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Η χώρα επιστρέφει σταδιακά σε περισσότερο καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι εξασθενούν και στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος ανεβαίνει στους 32-34 βαθμούς, τοπικά υψηλότερα στα δυτικά.

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Τρίτη 18 Αυγούστου

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Η άνοδος της θερμοκρασίας συνεχίζεται. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις μέγιστες να προσεγγίζουν τους 33-35 βαθμούς και το μελτέμι να παραμένει στο Αιγαίο χωρίς όμως την ένταση των προηγούμενων ημερών.

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Το καλοκαίρι επανέρχεται για τα καλά. Γενικά αίθριος καιρός, με θερμοκρασίες γύρω στους 33-35 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη τα διαθέσιμα στοιχεία του meteo δείχνουν περίπου 34 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα η θερμοκρασία κινείται κοντά στους 33 βαθμούς. (meteo.gr)

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