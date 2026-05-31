Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με σύμμαχο τον καιρό κυλά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς η χώρα μπαίνει σε πιο καλοκαιρινή τροχιά, χωρίς οργανωμένη κακοκαιρία και με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές θα θυμίζουν Ιούνιο. Η ΕΜΥ, το meteo και οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Γιώργος Τσατραφύλλιας συγκλίνουν σε μία εικόνα: γενικά καλές συνθήκες, ήπιοι έως μέτριοι άνεμοι, αλλά και τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Το καλοκαίρι δείχνει να παίρνει σιγά σιγά τη θέση του στο καιρικό σκηνικό, χωρίς όμως να λείπει η γνώριμη αστάθεια των τελευταίων ημερών. Σήμερα, Κυριακή 31 Μαΐου, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες, αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει και φτάνει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς, με τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία να αγγίζουν τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

Advertisement

Η εικόνα για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος παραμένει ευνοϊκή για εκδρομείς και όσους σχεδιάζουν εξόδους σε παραθαλάσσιους ή ορεινούς προορισμούς. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι το κύμα ζέστης που επηρεάζει τη βορειοδυτική Ευρώπη δεν φαίνεται να επηρεάζει ουσιαστικά τη χώρα μας. Όπως επισημαίνει, η αστάθεια διατηρείται με τοπικές μπόρες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ωστόσο «σε γενικές γραμμές» ο καιρός του τριημέρου είναι ευνοϊκός τόσο για δραστηριότητες στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος βλέπει καλές καιρικές συνθήκες για το τριήμερο, χωρίς όμως να αποκλείει τοπική απογευματινή αστάθεια. Η προσοχή, σύμφωνα με την πρόγνωσή του, στρέφεται κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις τα φαινόμενα μπορεί να έχουν ένταση, με κεραυνική δραστηριότητα ή ακόμη και χαλαζοπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας δίνει πιο καλοκαιρινό τόνο στην πρόγνωση, καλώντας ουσιαστικά τους εκδρομείς να μην πτοηθούν από τις πρόσκαιρες μπόρες. Όπως αναφέρει, οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές στην επικράτεια, από τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πάνω από τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ η βασική «παραφωνία» θα είναι οι σύντομες μπόρες στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφει επίσης τη μετάβαση σε πιο θερμό μοτίβο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου σταθμών, το Σάββατο 30 Μαΐου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα έφτασε τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου, ένδειξη ότι το θερμότερο μοτίβο έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητό.

Για την Τρίτη, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι αναμένονται κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στη βόρεια και βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία.

Advertisement

Την Τετάρτη, το μοτίβο παραμένει σχεδόν ίδιο: γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες και νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία διατηρείται στα ίδια επίπεδα, κρατώντας το σκηνικό περισσότερο καλοκαιρινό παρά ανοιξιάτικο.

Το συμπέρασμα για όσους επιστρέφουν από το τριήμερο ή σχεδιάζουν κοντινές αποδράσεις μέσα στην εβδομάδα είναι σαφές: ο καιρός δεν δείχνει διάθεση για οργανωμένη μεταβολή, όμως οι ώρες μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θέλουν προσοχή. Οι βροχές, όπου εκδηλωθούν, θα έχουν κυρίως τοπικό και σύντομο χαρακτήρα, αλλά στα ορεινά και στα βόρεια δεν αποκλείονται πιο ζωηρά φαινόμενα.

Με άλλα λόγια, το καλοκαιρινό σκηνικό έχει μπει στην πόρτα, αλλά η ατμόσφαιρα κρατά ακόμη λίγη από την ανοιξιάτικη αστάθεια. Για παραλία, εκδρομή ή επιστροφή, ο καιρός είναι γενικά σύμμαχος· για τα ορεινά ηπειρωτικά, όμως, καλό είναι το βλέμμα να μένει στραμμένο στον ουρανό μετά το μεσημέρι.

Advertisement