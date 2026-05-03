

Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ

Με ομπρέλες, μπουφάν και ισχυρούς βοριάδες ξεκίνησε η Κυριακή 3 Μαΐου, καθώς ο Μάιος αποφάσισε να μπει με περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη.

Οι βροχές που σημειώθηκαν και,σημειώνονται από το πρωί σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, ήρθαν να προστεθούν στο ψυχρό σκηνικό των τελευταίων ημερών, με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλή για την εποχή.

Σύμφωνα με το meteo, για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά και μέχρι το βράδυ να περιοριστούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπου επίσης θα σταματήσουν.

Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας, πέρα από τις βροχές, είναι οι άνεμοι. Στο Αιγαίο πνέουν βόρειοι ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, 6 με 7 μποφόρ, με ριπές που στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο μπορεί να φτάσουν τα 80-90 χλμ./ώρα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι είναι σαφώς πιο ήπιοι, 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θυμίζει περισσότερο αρχές Μαρτίου παρά αρχές Μαΐου.

Στη Βόρεια Ελλάδα κυμαίνεται από 6 έως 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία ακόμη χαμηλότερα, από 1 έως 14, ενώ στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα δεν ξεπερνά τους 16 βαθμούς. Στην Αττική το meteo δίνει 10 με 13 βαθμούς, με τοπικές βροχές και βοριάδες 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκίνησε με συννεφιά και βροχή σε αρκετές περιοχές, όμως η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί μέσα στην ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες και θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς.

Η σημερινή Κυριακή έχει και μια επιπλέον δυσκολία: είναι ημέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Η κίνηση στα ΚΤΕΛ ήταν ήδη ιδιαίτερα αυξημένη τις προηγούμενες ημέρες, με υψηλές πληρότητες και έκτακτα δρομολόγια, ενώ η Τροχαία έχει λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Με δεδομένες τις βροχές, τους ισχυρούς ανέμους και τη χαμηλή ορατότητα κατά τόπους, οι μετακινήσεις θέλουν υπομονή και προσοχή, ειδικά στο οδικό δίκτυο που συνδέει δημοφιλείς προορισμούς με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Από τη Δευτέρα, πάντως, το σκηνικό αλλάζει. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Σποραδικές βροχές θα επιμείνουν κυρίως σε Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, με βαθμιαία βελτίωση.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι από τη Δευτέρα η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει σε όλη τη χώρα. Οι βοριάδες στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα εξασθενήσουν, ενώ η αίσθηση του κρύου θα αρχίσει να υποχωρεί.

Την Τρίτη η βελτίωση θα είναι ακόμη πιο αισθητή. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας και νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες προγνώσεις, η χώρα μπαίνει σε πιο ανοιξιάτικη τροχιά, αφήνοντας πίσω το ψυχρό διάλειμμα της Πρωτομαγιάς.

Με λίγα λόγια, η Κυριακή θέλει ακόμη προσοχή: βροχές στα ανατολικά και νότια, δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο, χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη κίνηση λόγω επιστροφής. Από τη Δευτέρα, όμως, ο καιρός γυρίζει σε πιο ήπιο πρόσωπο και μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία παίρνει την ανηφόρα, φτάνοντας και τα τριαντάρια, θυμίζοντας ξανά ότι ο Μάιος, έστω και με καθυστέρηση, είναι εδώ.

