Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ

Με άστατο καιρό, ενισχυμένους βοριάδες και θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυλά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΜΥ και του meteo.gr.

Οι βροχές επιμένουν κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι μετεωρολόγοι βλέπουν σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή και πιο ανοιξιάτικες συνθήκες μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου δεν θα θυμίζει ιδιαίτερα άνοιξη. Η απότομη αλλαγή του καιρού που ξεκίνησε από την Πρωτομαγιά συνεχίζεται, με βασικά χαρακτηριστικά την ψύχρα, τους ισχυρούς βοριάδες και τις τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, για το Σάββατο 2 Μαΐου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και Βόρεια Κρήτη.

Μετά το μεσημέρι, φαινόμενα αναμένονται και σε περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου, των δυτικών ηπειρωτικών και του Ιονίου, ενώ το βράδυ οι βροχές θα επηρεάσουν εκ νέου την Κεντρική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή για την εποχή. Στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 14, στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα από 9 έως 16, ενώ στην Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς σε πολλές περιοχές.

Το πιο έντονο στοιχείο, πάντως, θα είναι ο άνεμος. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, με ριπές στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο που, σύμφωνα με το meteo.gr, μπορεί να αγγίξουν τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι ισχυρότεροι στα ανατολικά, ενώ στον Νότιο Ευβοϊκό οι ριπές μπορούν επίσης να φτάσουν τα 80 με 90 χλμ./ώρα.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με το ψυχρότερο αέριο ρεύμα που επηρέασε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Το meteo.gr είχε ήδη προειδοποιήσει για «φθινοπωρινή» Πρωτομαγιά, με πτώση της θερμοκρασίας έως και 13 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, βροχές και ενισχυμένους βοριάδες.

Στην ίδια γραμμή κινείται και η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για καιρό «βορείου ρεύματος».Τα μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 7 με 8, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί χαμηλή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Για την Κυριακή, η εικόνα αναμένεται σταδιακά καλύτερη. Τα φαινόμενα δεν εξαφανίζονται αμέσως, όμως περιορίζονται, ενώ θα αρχίσουν να ανοίγουν μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο. Η ψύχρα, ωστόσο, θα παραμείνει αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει ότι την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αν και το κρύο θα επιμείνει στις πιο «δύσκολες» ώρες της ημέρας. Όπως αναφέρει, ο πολύ δυνατός βοριάς θα αρχίσει να περιορίζεται νοτιότερα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ανοιξιάτικες συνθήκες την επόμενη εβδομάδα.

Από τη Δευτέρα και μετά, το σκηνικό αλλάζει. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, οι βοριάδες θα εξασθενούν σταδιακά και ο καιρός θα επιστρέψει πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Το κρύο του Σαββατοκύριακου, δηλαδή, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται σαφώς πιο ήπια και ανοιξιάτικη, με τον υδράργυρο να κερδίζει αρκετούς βαθμούς και την αστάθεια να περιορίζεται. Μετά το σύντομο «πισωγύρισμα» σε φθινοπωρινό μοτίβο, ο Μάιος φαίνεται πως θα επιχειρήσει να επιστρέψει στον κανονικό του ρόλο: περισσότερο ήλιο, υψηλότερες θερμοκρασίες και λιγότερα φαινόμενα.

Με λίγα λόγια: Το Σάββατο θέλει προσοχή σε ανατολικά, νότια και Αιγαίο λόγω βοριάδων και τοπικών βροχών. Την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά. Από τη νέα εβδομάδα, η θερμοκρασία ανεβαίνει και η άνοιξη επιστρέφει.

