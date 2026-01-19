Χιονιά, χαμηλές θερμοκρασίες και καταρρακτώδεις βροχές από την Τετάρτη, θα είναι το σκηνικό του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας καθώς ο χειμώνας φαίνεται ότι θα έχει διάρκεια με δυναμική και μεταβαλλόμενη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, αύριο και κυρίως την Τετάρτη αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Από την Πέμπτη, τα φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν και οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα περιοριστούν στα δυτικά και το Αιγαίο.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας μάλιστα, προειδοποιεί για κίνδυνο πλημμυρών την Τετάρτη και Πέμπτη στη δυτική και νότια Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο, την Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Όπως αναφέρει «το τσουχτερό κρύο που θα αρχίσει να αποχωρεί από αύριο στη χώρα μας, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα».

Πιο αναλυτικά η πρόβλεψη για αύριο Τρίτη:

Τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Πρόγνωση καιρού για Τετάρτη

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση καιρού για Πέμπτη

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι πιθανώς να είναι ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Πρόγνωση καιρού για Παρασκευή

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Πρόγνωση καιρού για Σάββατο

Στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.