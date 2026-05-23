Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού μέσα στο Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ από την Κυριακή τα φαινόμενα περιορίζονται χωρίς να εξαφανίζονται πλήρως.

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Σάββατο 23 Μαΐου ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και οι άνεμοι θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος εκτιμά ότι το κύμα αστάθειας κορυφώνεται το Σάββατο.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν πολλές περιοχές, ξεκινώντας από το Αιγαίο και επεκτεινόμενες σταδιακά προς την ηπειρωτική χώρα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον ηπειρωτικό κορμό, αλλά και σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα, με πιθανότητα χαλαζιού και συχνών κεραυνών.

Την Κυριακή η εικόνα βελτιώνεται μερικώς, όμως η αστάθεια δεν τελειώνει. Το πρωί αναμένεται πιο ήπιο, αλλά προς το απόγευμα θα εκδηλωθούν ξανά μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με πιο περιορισμένα φαινόμενα. Τη Δευτέρα οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμένουν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με το μοτίβο να παραμένει ανοιξιάτικα άστατο πριν υπάρξει πιο σταθερή επικράτηση θερμότερων αερίων μαζών.