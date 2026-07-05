Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός σήμερα Κυριακή θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, καθιστώντας δύσκολες τις συνθήκες για τα μικρά σκάφη.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις επόμενες ημέρες προβλέπεται διατήρηση των μελτεμιών και σταδιακή μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Με βάση την ΕΜΥ, το meteo και την πρόγνωση Μαρουσάκη, ο καιρός σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως δεν λείπουν οι παγίδες: τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως σε Πελοπόννησο, Κεντρική Στερεά, τμήματα της Εύβοιας, ανατολική Θεσσαλία και πρόσκαιρα σε περιοχές της Μακεδονίας.

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Το μεγάλο στοιχείο της ημέρας είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο, που σύμφωνα με την ΕΜΥ μπορεί πρόσκαιρα να φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ.

Προειδοποίηση για φωτιές: Στο πορτοκαλί έξι περιφέρειες

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Κυριακή δείχνει πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, σε εκτεταμένες περιοχές

Στο «πορτοκαλί» βρίσκονται η Αττική, η Κορινθία, η Εύβοια, περιοχές του Βορείου Αιγαίου όπως Χίος, Σάμος και Ικαρία, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Η ίδια η χαρτογράφηση επισημαίνει ότι όπου υπάρξουν κεραυνοί σε δάση και δασικές εκτάσεις, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αυξάνεται.

Θάλασσες: Προσοχή στο Αιγαίο

Οι θάλασσες θέλουν προσοχή. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αυτό σημαίνει δύσκολες συνθήκες για μικρά σκάφη, ιδιαίτερα σε Κυκλάδες, Κρητικό, νότιο και κεντρικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο η εικόνα είναι πιο ήπια, με δυτικούς-βορειοδυτικούς ανέμους γύρω στα 3-5 μποφόρ, τοπικά ισχυρότερους στα νότια.



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Σήμερα Κυριακή: Ήλιος, βοριάδες και τοπικές μπόρες

Η θερμοκρασία, μετά τη μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά, δεν αναμένεται να ξεπεράσει γενικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Το meteo δίνει αναλυτικά 16-28 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, 22-33 στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, έως 34 σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, 23-33 στα Επτάνησα και στα νησιά του Αιγαίου, και έως 32 στην Κρήτη.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με 22 έως 33 βαθμούς και βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία 21 έως 34 βαθμοί.

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Δευτέρα: Κρατούν οι βοριάδες

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου το σκηνικό παραμένει καλοκαιρινό, με γενικά αίθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν βόρειοι, γύρω στα 5-6 μποφόρ, με ισχυρές ριπές κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 32-35 βαθμούς, με πιο δροσερή αίσθηση στα ανατολικά λόγω μελτεμιού.

Τρίτη: Τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά

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Την Τρίτη 7 Ιουλίου το ενδιαφέρον μεταφέρεται περισσότερο στην ηπειρωτική χώρα. Τις θερμές ώρες της ημέρας είναι πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σε Στερεά, Πελοπόννησο και Ιόνιο, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα μείνει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή, με μέγιστες γύρω στους 34-35 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα συνεχίσουν στα 4-6 μποφόρ.

Τετάρτη: Βελτίωση, αλλά όχι πλήρης ησυχία

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου ο καιρός δείχνει βελτιωμένος, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικές απογευματινές μπόρες σε Μακεδονία, Θεσσαλία και τμήματα της Στερεάς. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά και θα φτάνει περίπου τους 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στο Αιγαίο επιμένουν οι βοριάδες, 5 με 6 μποφόρ, με πιθανές ισχυρότερες ριπές στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

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Πέμπτη: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

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Την Πέμπτη 9 Ιουλίου φαίνεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Οι υψηλότερες τιμές μπορεί να φτάσουν τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς, κυρίως σε Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά. Ο καιρός θα είναι γενικά καλοκαιρινός, με πιθανότητα τοπικής αστάθειας σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και τμήματα του Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν βόρειοι, 4-6 μποφόρ.

Παρασκευή: Τάση για ζέστη χωρίς ακραίο καύσωνα

Για την Παρασκευή 10 Ιουλίου, επειδή βγαίνουμε πέρα από το πιο ασφαλές πενθήμερο της επίσημης πρόγνωσης, η εικόνα πρέπει να κρατηθεί ως τάση: γενικά αίθριος καιρός, ζέστη στα ηπειρωτικά, πιθανές τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα και μελτέμια στο Αιγαίο.

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Δεν φαίνεται, με τα σημερινά στοιχεία, οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας ή ακραίος καύσωνας, αλλά οι ημερήσιες επικαιροποιήσεις θα κρίνουν τις λεπτομέρειες.

Η γραμμή Μαρουσάκη

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης δίνει έμφαση στο διπλό πρόσωπο του καιρού: από τη μία καλοκαιρινές συνθήκες, από την άλλη αστάθεια σε ηπειρωτικές περιοχές και ενισχυμένοι βοριάδες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του OPEN, το Σάββατο κυριάρχησαν άστατες συνθήκες και ενισχυμένοι βοριάδες, ενώ η συνέχεια οδηγεί σε πιο καλοκαιρινό μοτίβο με το μελτέμι να παραμένει βασικός παράγοντας, άρα και με αυξημένη προσοχή για πυρκαγιές