Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία πλήττει την ανατολική Στερεά και την Εύβοια με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως εννέα μποφόρ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί σε ισχύ πορτοκαλί συναγερμό για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έως το βράδυ της Τετάρτης.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, αν και τοπικές βροχές ενδέχεται να εμφανιστούν ξανά κατά τη διάρκεια της Παρασκευής και του Σαββάτου.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες την αποφυγή πλημμυρισμένων διαβάσεων και την προσεκτική παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων για την ασφάλειά τους.

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Η κακοκαιρία διατηρεί επικίνδυνα χαρακτηριστικά στην ανατολική Στερεά και κυρίως στην Εύβοια. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ, πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρές βροχές και καταιγίδες ισχύει έως τις 21:00 της Τετάρτης. Οι βροχές ενδέχεται να δώσουν 30–60 χιλιοστά σε 12 ώρες, κυρίως στην Εύβοια, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για ανέμους έως 9 μποφόρ ισχύει έως τα μεσάνυχτα.

Τετάρτη βράδυ

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά. Ωστόσο, η οδήγηση απαιτεί προσοχή σε δρόμους με λιμνάζοντα ύδατα, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα μπορεί να συνεχιστούν μετά τη βροχή. Η λήξη των προειδοποιήσεων δεν αποκλείει νεότερη ανακοίνωση της ΕΜΥ.

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Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Η τάση είναι βελτιωτική, με περισσότερα ανοίγματα στον ουρανό και υποχώρηση των έντονων φαινομένων. Οι τοπικές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή, ειδικά στα νησιά και τα ορεινά.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Αυξάνεται εκ νέου η πιθανότητα τοπικών βροχών, με μεγαλύτερη προσοχή από το απόγευμα και το βράδυ. Η πιθανότητα βροχής δεν συνεπάγεται αυτόματα έκδοση έκτακτου δελτίου.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Παραμένει πιθανότητα βροχών σε τμήματα της χώρας, με τάση σταδιακής βελτίωσης στη συνέχεια. Για θαλάσσιες μετακινήσεις χρειάζεται έλεγχος της τελευταίας πρόγνωσης ανέμων και των ανακοινώσεων των λιμεναρχείων.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Η γενική τάση είναι για πιο ήπιο καιρό, με διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεων. Οι πρωινές ώρες μπορεί να είναι ψυχρές σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Η προοπτική παραμένει σχετικά βελτιωμένη, με περισσότερη ηλιοφάνεια. Η πρόγνωση πέντε ημερών χρειάζεται επανέλεγχο όσο πλησιάζει η ημερομηνία.

Τι σημαίνουν τα χρώματα προειδοποίησης

Κίτρινο: δυνητικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ανάγκη προσοχής. Πορτοκαλί: επικίνδυνα φαινόμενα με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις. Κόκκινο: ιδιαίτερα επικίνδυνα φαινόμενα και αυξημένος κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων. Τα χρώματα δεν αποτελούν γενική περιγραφή της πρόγνωσης κάθε ημέρας: χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχει αντίστοιχη επίσημη προειδοποίηση.

Πρακτικές συστάσεις

Αποφεύγουμε πλημμυρισμένες διαβάσεις και χειμάρρους, δεν σταθμεύουμε κάτω από δέντρα κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων και παρακολουθούμε τις επίσημες ενημερώσεις ΕΜΥ και Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: διαθέσιμη ζωντανή πρόγνωση και προειδοποιήσεις ΕΜΥ, ενημέρωση Τετάρτη 14/10/2026, περίπου 18:47. Οι επόμενες ημέρες περιγράφονται ως τάση και όχι ως επιβεβαιωμένα έκτακτα δελτία.