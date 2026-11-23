Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Δευτέρα χαρακτηρίζεται από τοπικές βροχές και καταιγίδες σε δυτικές περιοχές, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί ηλιοφάνεια.

Ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως οκτώ μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή των ταξιδιωτών στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις τους.

Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή για την εποχή τη Δευτέρα, όμως από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν μεταβλητότητα έως την Παρασκευή, με αυξημένη πιθανότητα για νέες βροχοπτώσεις κατά το τέλος της εβδομάδας.

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Η νέα εβδομάδα ξεκινά με δύο διαφορετικά πρόσωπα του καιρού. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στη Θράκη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας.

Κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας είναι οι ενισχυμένοι άνεμοι, που στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά υψηλή για την εποχή, φτάνοντας κατά τόπους τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση.

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Αθήνα και Αττική

Στην Αττική η Δευτέρα θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς και βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 14 έως 23 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια προάστια. Την Τρίτη η μέγιστη θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 16 με 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα ανοίγματα του καιρού. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 8 έως 20 βαθμούς. Την Τρίτη αναμένεται σημαντική πτώση, με τις μέγιστες θερμοκρασίες στη βόρεια Ελλάδα να περιορίζονται σε αρκετές περιοχές στους 12 με 14 βαθμούς.

Η υπόλοιπη Ελλάδα

Στην Ήπειρο και στα νησιά του Ιονίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Μακεδονία θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στη Θράκη ενδέχεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.

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Στη Θεσσαλία θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Στη δυτική Στερεά Ελλάδα και στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά τμήματα θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με παροδικές νεφώσεις. Στην Κρήτη η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 24 βαθμούς. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών προς το βράδυ.

Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

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Τρίτη 24 Νοεμβρίου: Βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα βόρεια.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις στην Αττική και μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 15 με 17 βαθμούς. Περισσότερη ψύχρα το πρωί και το βράδυ.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Περισσότερες νεφώσεις σε αρκετές περιοχές. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς, πλησιάζοντας τους 18 βαθμούς.

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Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Αυξημένη πιθανότητα βροχών, ακόμη και στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα ενδέχεται να φτάσει τους 19 βαθμούς. Η πρόγνωση χρειάζεται επικαιροποίηση.

Προειδοποιήσεις

Προσοχή στους ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, που ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Όσοι ταξιδεύουν με πλοία καλό είναι να ενημερώνονται από τις λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Προσοχή χρειάζεται και στις περιοχές της δυτικής Ελλάδας και του ανατολικού Αιγαίου όπου αναμένονται καταιγίδες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ενεργό έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τη συγκεκριμένη ημέρα.

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Η Δευτέρα διατηρεί σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, αλλά συνοδεύεται κατά τόπους από βροχές και ισχυρούς ανέμους. Από την Τρίτη η χώρα περνά σε ψυχρότερες συνθήκες, ενώ προς την Παρασκευή αυξάνεται η πιθανότητα νέων βροχοπτώσεων.

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Πηγές αναφοράς: ΕΜΥ, meteo.gr και διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία 23 Νοεμβρίου 2026.