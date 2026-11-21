Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ήπιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές στα δυτικά και βορειοανατολικά χαρακτηρίζουν το Σαββατοκύριακο, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Κυριακή αναμένεται σταδιακή αύξηση των νεφώσεων, με πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Δευτέρα φέρνει ενίσχυση των ανέμων έως οκτώ μποφόρ στο Αιγαίο και γενίκευση των βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές της επικράτειας.

Από την Τρίτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού και πτώση της θερμοκρασίας, με το κρύο να γίνεται εντονότερο στις ορεινές περιοχές.

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Με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ξεκινά το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Το κύριο χαρακτηριστικό του Σαββάτου είναι οι τοπικές βροχές στη δυτική και βορειοανατολική χώρα, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως τις ιδιαίτερα θερμές συνθήκες των προηγούμενων ημερών. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις που δεν αναμένεται να ξεπεράσουν γενικά τα 4 με 5 μποφόρ.

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Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όταν προβλέπεται νέα αύξηση των νεφώσεων, τοπικές βροχές και ενίσχυση των ανέμων.

Αθήνα και Αττική: Συννεφιά και έως 21 βαθμοί

Στην Αττική το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, αλλά και ανοίγματα του καιρού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Δεν αναμένονται γενικευμένα έντονα φαινόμενα στην Αττική.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια και περιορισμένη ορατότητα το πρωί

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πιθανό να εμφανιστούν τοπικές ομίχλες ή περιορισμένη ορατότητα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Η υπόλοιπη Ελλάδα: Πού αναμένονται βροχές

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Στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στην Ήπειρο και σε τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, αναμένονται τοπικές βροχές. Στα Επτάνησα θα επικρατήσουν μεταβλητές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να φθάνει έως τους 18 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις. Στη Δυτική Μακεδονία οι πρωινές θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ενώ στη βορειοανατολική χώρα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, με θερμοκρασίες έως 21 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με τοπικές νεφώσεις και μέγιστες θερμοκρασίες έως 20 με 22 βαθμούς.

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Στην Κρήτη οι θερμοκρασίες θα φθάσουν τους 22 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα κυμανθούν γενικά από 18 έως 21 βαθμούς, ανάλογα με την περιοχή.

Πρόγνωση πενθημέρου: Από Κυριακή 22 έως Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Κυριακή 22 Νοεμβρίου: Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια, ενώ το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα φθάσει γενικά τους 18 με 22 βαθμούς.

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Δευτέρα 23 Νοεμβρίου: Περισσότερες βροχές προβλέπονται στα δυτικά, στα βορειοανατολικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό θα είναι η ενίσχυση των ανέμων, που ενδέχεται να φθάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου: Βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Στο ανατολικό Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών νωρίς το πρωί. Οι βόρειοι άνεμοι θα φθάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Η τάση δείχνει γενικά βελτιωμένο καιρό, με διαστήματα ηλιοφάνειας και χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες. Το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

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Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Οι πρώτες ενδείξεις συνηγορούν σε σχετικά ήπιες συνθήκες, με τοπικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η πρόγνωση για το δεύτερο μισό της εβδομάδας χρειάζεται επανεκτίμηση με τα νεότερα στοιχεία.

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Προειδοποιήσεις: Άνεμοι, ομίχλες και τοπικές καταιγίδες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περιορισμένη ορατότητα κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά, στις πιθανές καταιγίδες της Κυριακής το βράδυ και της Δευτέρας στα βορειοδυτικά και στους ενισχυμένους ανέμους της Δευτέρας στο Αιγαίο. Η εικόνα αυτή αποτελεί προγνωστική επισήμανση και όχι ανακοίνωση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Το συμπέρασμα για τις επόμενες ημέρες

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Ο Νοέμβριος συνεχίζει να παρουσιάζει σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, χωρίς να απουσιάζουν οι βροχοπτώσεις. Το Σαββατοκύριακο προσφέρεται γενικά για υπαίθριες δραστηριότητες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τις τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Η Δευτέρα αποτελεί το βασικό σημείο αλλαγής, κυρίως εξαιτίας των βροχών και των ισχυρών ανέμων, ενώ από την Τρίτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή βελτίωση των συνθηκών.

Πηγές πρόγνωσης: ΕΜΥ, meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ενημέρωση 21 Νοεμβρίου 2026, πρωί.