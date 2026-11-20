Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Παρά την ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, στη δυτική χώρα και σε τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και της Θράκης αναμένονται τοπικές βροχές.

Ο καιρός θα παραμείνει ήπιος έως και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Η μεταβολή αυτή θα καταστεί περισσότερο αντιληπτή την Τετάρτη, φέρνοντας πιο φθινοπωρινές συνθήκες μετά την παρατεταμένη περίοδο ζέστης.

Οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή τις πρωινές ώρες λόγω της τοπικά περιορισμένης ορατότητας και της πιθανής εμφάνισης ομίχλης.

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Ο Νοέμβριος εξακολουθεί να θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά την τελευταία περίοδο του φθινοπώρου. Η Παρασκευή 20 Νοεμβρίου βρίσκει μεγάλο μέρος της Ελλάδας με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένα φαινόμενα. Ωστόσο, η εικόνα δεν θα είναι ίδια παντού, καθώς στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων υπάρχει και σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και της Θράκης.

Το θερμόμετρο θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 28 βαθμούς στην Κρήτη, ενώ στην Αθήνα θα κινηθεί έως τους 22 με 23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως τους 21 με 22.

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Η σημερινή καλοκαιρία δεν σημαίνει ότι ο χειμώνας θα καθυστερήσει επ’ αόριστον. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με την αλλαγή να γίνεται περισσότερο αντιληπτή την Τετάρτη.

Αθήνα και Αττική: Ήλιος, συννεφιά και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς

Στην Αττική η Παρασκευή θα κυλήσει με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, χωρίς ουσιαστική πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Θεσσαλονίκη: Ήπιος καιρός με παροδικές νεφώσεις

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η πιθανότητα αξιόλογων βροχοπτώσεων στην πόλη είναι περιορισμένη.

Η υπόλοιπη Ελλάδα: Πού θα βρέξει και πού θα φτάσει το θερμόμετρο

Στη δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στα Επτάνησα, στην Ήπειρο και σε τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν παντού την ίδια ένταση ή διάρκεια.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη θα επικρατήσουν γενικά ήπιες συνθήκες, με παροδικές νεφώσεις. Στη Θράκη δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές. Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται μεγάλα διαστήματα καλού καιρού, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 22 με 24 βαθμούς.

Στην Κρήτη θα καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τοπικά τους 28 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές.

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Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Αττική: 16–23°C. Θεσσαλονίκη: 17–22°C. Δυτική Μακεδονία: 7–18°C. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 5–23°C. Ήπειρος: 10–19°C. Θεσσαλία: 7–23°C. Υπόλοιπα ηπειρωτικά: 10–24°C. Κρήτη: 11–28°C. Ιόνιο: 15–21°C. Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο: 13–20°C. Υπόλοιπο Αιγαίο: 12–23°C. Οι τιμές είναι ενδεικτικές προβλεπόμενες ελάχιστες και μέγιστες ανά ευρύτερη περιοχή.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου: Συνεχίζεται η καλοκαιρία

Το Σάββατο αναμένεται γενικά καλός καιρός στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα του Νοεμβρίου, αν και θα παρουσιάσουν μικρή υποχώρηση σε ορισμένες περιοχές. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 22 βαθμούς. Οι βροχές δεν αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό πρόβλημα στην πρωτεύουσα. Στην υπόλοιπη χώρα το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στις δυτικές περιοχές, όπου θα πρέπει να παρακολουθείται η εξέλιξη των νεφώσεων.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου: Λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως να επικρατήσουν χειμωνιάτικες συνθήκες. Στην Αττική αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, με τη μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 20 με 21 βαθμούς. Στη βόρεια Ελλάδα οι πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι αισθητά πιο ψυχρές σε σχέση με το μεσημέρι. Οι πιθανότητες εκτεταμένων βροχοπτώσεων παραμένουν περιορισμένες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία.

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Δευτέρα 23 Νοεμβρίου: Πρόσκαιρη άνοδος πριν από την αλλαγή

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην ανατολική και νότια χώρα. Στην Αθήνα ο υδράργυρος ενδέχεται να προσεγγίσει ξανά τους 23 βαθμούς, με διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις. Σε άλλες περιοχές της χώρας δεν αποκλείονται τοπικά φαινόμενα, με τη δυτική Ελλάδα να παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς την πιθανότητα βροχής. Η Δευτέρα φαίνεται ότι θα είναι μία από τις τελευταίες ημέρες αυτής της περιόδου με τόσο υψηλές θερμοκρασίες.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου: Αρχίζει η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Από την Τρίτη διαφαίνεται αλλαγή στο θερμοκρασιακό σκηνικό, με ψυχρότερες αέριες μάζες να επηρεάζουν σταδιακά τη χώρα. Η πτώση θα γίνει αισθητή ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, ενώ οι πρωινές και νυχτερινές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν. Στην Αθήνα οι προγνώσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις, με τις μέγιστες τιμές να εκτιμώνται περίπου στους 17 με 20 βαθμούς, ανάλογα με το προγνωστικό μοντέλο. Η μεταβολή δεν συνεπάγεται απαραίτητα γενικευμένες βροχές. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η υποχώρηση της θερμοκρασίας αποτελεί το πιο σαφές χαρακτηριστικό της αλλαγής.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Πιο κοντά στον χειμώνα

Την Τετάρτη η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες εκτιμώνται περίπου στους 14 με 18 βαθμούς, με σημαντική ψύχρα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Στη βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι αρκετά χαμηλότερες. Οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας σε αρκετές περιοχές, χωρίς να προκύπτει προς το παρόν ασφαλής ένδειξη για γενικευμένη κακοκαιρία.

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Άνεμοι και θάλασσες: Τι πρέπει να προσέξουν οι ταξιδιώτες

Την Παρασκευή οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές και αργότερα δυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις γενικά 4 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ στο βορειοανατολικό τμήμα του πελάγους. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως έως 4 με 5 μποφόρ. Δεν διαφαίνεται από τα συγκεκριμένα στοιχεία γενικευμένο πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ωστόσο οι ταξιδιώτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ναυτικές προγνώσεις.

Περιορισμένη ορατότητα και πιθανότητα ομίχλης

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, καθώς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Το φαινόμενο αφορά κυρίως περιοχές με αυξημένη υγρασία, κοιλάδες και ορεινά τμήματα. Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε επαρχιακούς δρόμους και σημεία όπου η ορατότητα ενδέχεται να μειωθεί απότομα.

Υπάρχει κίνδυνος ισχυρής κακοκαιρίας;

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Παρασκευής, δεν τεκμηριώνεται γενικευμένη επικίνδυνη κακοκαιρία για τη σημερινή ημέρα. Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται κυρίως στη σταδιακή μεταβολή των θερμοκρασιών κατά το δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας. Οι προγνώσεις για την Τρίτη και την Τετάρτη θα πρέπει να επανεκτιμηθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς παραμένει αβεβαιότητα ως προς την έκταση των πιθανών βροχοπτώσεων.

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Το συμπέρασμα: Από τα 28άρια στην επιστροφή του φθινοπώρου

Η Ελλάδα απολαμβάνει ακόμη μία ημέρα με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Η Παρασκευή θα χαρακτηρίζεται από ήπιες συνθήκες, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και περιορισμένα φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά ευνοϊκό για μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες σε πολλές περιοχές. Η σημαντικότερη αλλαγή διαφαίνεται από την Τρίτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερο φθινοπωρινές συνθήκες. Ο Νοέμβριος, έπειτα από ένα παρατεταμένο διάστημα ασυνήθιστης ζέστης, φαίνεται πως ετοιμάζεται να υπενθυμίσει ότι ο χειμώνας πλησιάζει.

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Ενημέρωση: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, πρωί.

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