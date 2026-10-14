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Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και τον θάνατο ενός 62χρονου άνδρα.

Ορμητικά νερά παρέσυραν τέσσερα οχήματα στη θάλασσα, ενώ κλιμάκια της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού διενεργούν ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν επιβαινόντων.

Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και τα σοβαρά προβλήματα υποδομών έχουν κινητοποιήσει τις τοπικές αρχές, οι οποίες προγραμματίζουν έκτακτη συνεδρίαση για την αποτίμηση των ζημιών.

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Περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε περίπου 6,5 ώρες στη Ρόδο, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, γεγονός που καθιστά το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, οι πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλήττουν σήμερα την Βόρεια Ρόδο, προκύπτει και από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

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Πιο συγκεκριμένα, στον σταθμό της Ρόδου κατά το διάστημα 06:30-12:50 (6.5 περίπου ώρες) έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος βροχής ανέρχεται σε 264 χιλιοστά. Παράλληλα, ισχυρή είναι και η ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή της Βόρειας Ρόδου σήμερα το μεσημέρι.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος

Την ίδια στιγμή, η Ρόδος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα, ηλικίας 62 ετών, στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ανέφερε ότι η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ γνωστοποίησε ότι στις 16:30 σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει εκτάκτως το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των λιμενικών Αρχών, συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε έλεγχο και στα τέσσερα οχήματα, χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες.

Παράλληλα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έχουν κινητοποιηθεί ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους κατά μήκος της ακτογραμμής.

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ρόδου, με πλημμυρισμένους δρόμους, διακοπές στην κυκλοφορία και συνεχείς παρεμβάσεις των συνεργείων του Δήμου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ