Κακοκαιρία «Άργος»: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανά τη χώρα- εικόνες από τις νυχτερινές βροχοπτώσεις στην Αττική (βίντεο)

«Άργος»: 112 σε Αττική, Εύβοια και Σκύρο- Εικόνες από την επέλαση της κακοκαιρίας- πλημμύρες, κατολισθήσεις και χιόνια (βίντεο)

Κορωπί: Κατέρρευσε τμήμα κατοικίας εν μέσω κακοκαιρίας «Άργος» – Διακόπηκε η κυκλοφορία

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Σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκεται η Πυροσβεστική εξαιτίας της κακοκαιρίας «Άργος», καθώς δεκάδες κλήσεις έχουν καταγραφεί από διάφορες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, στην Αττική η Πυροσβεστική έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 12 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και οκτώ για κοπές δέντρων.

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Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε σημεία του οδικού δικτύου, με έντονη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο ρέμα Βάρδα, στο Πικέρμι, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Διακοπή κυκλοφορίας έχει επιβληθεί και στην οδό Νικοπόλεως, από το ύψος της οδού Δουσμάνη έως την οδό Πατησίων, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Οι περιοχές με τα περισσότερα προβλήματα

Τα περισσότερα περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου η Πυροσβεστική έχει δεχτεί 46 κλήσεις για κοπές δέντρων, μία για άντληση υδάτων, μία για μεταφορά ατόμων σε ασφαλές σημείο και οκτώ για αφαιρέσεις αντικειμένων.

Ακολουθεί η Στερεά Ελλάδα, με 27 κλήσεις για κοπές δέντρων, πέντε για αντλήσεις υδάτων και μία για αφαίρεση αντικειμένου.

Τα προβλήματα αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων που συνοδεύουν την κακοκαιρία «Άργος», η οποία συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

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