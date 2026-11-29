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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Άργος», πλήττοντας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες πολλές περιοχές της χώρας από το βράδυ του Σαββάτου, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ ισχυρή καταιγίδα έπληξε, μεταξύ άλλων, τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

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Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με χαρακτηριστικό περιστατικό τη συσσώρευση υδάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην περιοχή της Βούλας. Εξαιτίας των νερών στο οδόστρωμα, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της συμβολής της λεωφόρου με την οδό Ιωάννη Μεταξά.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.