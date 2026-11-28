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Πραγματικό οπλοστάσιο εντοπίστηκε στο σπίτι 42χρονης στον Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 42χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας, καθώς και σε βάρος 46χρονου ημεδαπού που αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των Νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών περί αρχαιοτήτων, περί ραδιοσταθμών και για έκθεση ανηλίκου.

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Ειδικότερα, έπειτα από νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε σε οικία στην περιοχή του Λαγκαδά όπου διαμένουν οι ανωτέρω μαζί με την ανήλικη κόρη της 42χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (1) δίκαννη καραμπίνα,

• (4) αεροβόλα όπλα που εκτοξεύουν μεταλλικά βλήματα,

• (2) όπλα κρότου,

• (1) πυρσός,

• (7) μαχαίρια,

• (641) φυσίγγια-σφαιρίδια,

• (2) κουκούλες τύπου FULL FACE,

• (2) φορητοί ασύρματοι συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ.,

• (1) καπέλο της ΕΛ.ΑΣ.,

• (3) ανιχνευτές μετάλλων,

• (1) συσκευασία κάνναβης βάρους (2,6) γραμμαρίων,

• (2) DRONE,

• (1) μονάδα καταγραφικού από κύκλωμα βιντεοσκόπησης οικείας,

• (1) κινητό τηλέφωνο,

• (1) ζώνη πλήρους εξάρτησης με (7) θήκες και

• (1) συσκευή ευθυγράμμισής σκοπευτικών λέιζερ.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.