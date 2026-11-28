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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ο 43χρονος Αλεξέι Σόπκα, γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος», ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στη μαφιόζικη εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024, έξω από πρατήριο καυσίμων στον Νέο Κόσμο.

Ο κατηγορούμενος που ήταν υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 9:30.

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Ο 43χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αθήνα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν συνεργασίας των ελληνικών και τουρκικών Αρχών για την εκτέλεση διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας τελέστηκε η ανθρωποκτονία του 44χρονου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά τη δολοφονία στον Νέο Κόσμο ο 43χρονος είχε διαφύγει στα κατεχόμενα, όπου παρέμεινε κρυμμένος για περίπου 13 μήνες (389 ημέρες), έως ότου συνελήφθη στα τέλη Αυγούστου στον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας για παράνομη παραμονή και παραβίαση στρατιωτικής ζώνης. Ακολούθησε η μεταφορά του στην Τουρκία και η έκδοσή του στη χώρα μας, ενώ τα στοιχεία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την ΕΛ.ΑΣ. την 1η Αυγούστου, καθώς είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος της ομάδας εκτελεστών της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης του Έντικ.

Πηγή: Orange Press Agency