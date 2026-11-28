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Οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων, απιστία και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εισαγγελική αρχή προχώρησε σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ η υπεράσπιση της εταιρείας αρνείται τις κατηγορίες επικαλούμενη τη νομιμότητα των διαγωνισμών.

Οι αρχές εξετάζουν ενδείξεις για φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών και υπερτιμολογήσεις των μηχανημάτων που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ενώ η έρευνα εγείρει ερωτήματα για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων.

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Στο επίκεντρο μιας ακόμη μεγάλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα βρίσκεται η διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, αυτή τη φορά για την προμήθεια και εγκατάσταση των γνωστών ως «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», με τις πληρωμές προς την ανάδοχο εταιρεία TEXAN να ανέρχονται σε σχεδόν 88 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τέσσερις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ενώ η υπεράσπιση των επιχειρηματιών της εταιρείας αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες πράξεις.

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Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν:

• Συγκρότηση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

• Ηθική αυτουργία σε απιστία.

• Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για εννέα μήνες

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Με διάταξη της 26ης Νοεμβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην εννεάμηνη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των τεσσάρων εμπλεκόμενων προσώπων.

Η έρευνα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η χρηματοδότηση προήλθε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», μέσω πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

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Τα 87,7 εκατομμύρια ευρώ και οι διαγωνισμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας, οι αρχές εξετάζουν σοβαρές ενδείξεις για τη δράση οργανωμένης ομάδας, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, με συντονισμό ενεργειών και καταμερισμό καθηκόντων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών, οι οποίες, κατά τις εισαγγελικές αρχές, φέρονται να ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων της TEXAN.

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Εξετάζεται επίσης κατά πόσο τα συγκεκριμένα μηχανήματα εξυπηρετούσαν τους σκοπούς του χρηματοδοτικού προγράμματος, καθώς προορίζονταν για τη συλλογή συσκευασιών και όχι άλλων κατηγοριών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που κάλυπτε το πρόγραμμα.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν ενδεχόμενες ελλείψεις στην έρευνα αγοράς και την αποδοχή τιμών μονάδας που φέρονται να ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις πραγματικές.

Από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 καταβλήθηκε στην εταιρεία συνολικό ποσό 87.756.542,29 ευρώ.

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Με έναν απλό αριθμητικό υπολογισμό, το συνολικό ποσό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου 353.857 ευρώ ανά πολυκέντρο ανακύκλωσης.

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Η απάντηση της TEXAN: «Αρνούμαστε πλήρως την κατηγορία»

Ο δικηγόρος των επιχειρηματιών της TEXAN, Νίκος Βιτώρος, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, υπογράμμισε ότι οι εντολείς του αρνούνται πλήρως τις κατηγορίες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μέχρι τη στιγμή των δηλώσεών του δεν είχαν λάβει γνώση του κατηγορητηρίου.

«Είναι αυτονόητο ότι οι εντολείς αρνούνται πλήρως την κατηγορία που έχει διατυπωθεί ή θα διατυπωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος επικαλέστηκε τον έλεγχο της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι τόσο η νομιμότητα των ενεργειών όσο και η κοστολόγηση είχαν εξεταστεί και κριθεί απολύτως νόμιμες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους 500 εργαζομένους της εταιρείας.

«Δεν θα αφήσουμε και δεν θα αφήσουν μία εταιρεία που έχει ένα πολύπλευρο κοινωνικό θετικό αποτύπωμα, μία δράση που ωφελεί την κοινωνία και κυρίως τους 500 εργαζομένους της εταιρείας απροστάτευτους και χωρίς υπεράσπιση», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση θα απαντήσει θεσμικά σε όλα τα ερωτήματα μόλις ενημερωθεί επαρκώς για τις κατηγορίες.

Τα ερωτήματα για τους μηχανισμούς ελέγχου

Ανεξάρτητα από την ποινική διάσταση της υπόθεσης, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των ελληνικών μηχανισμών διαχείρισης και ελέγχου των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ποιοι συνέταξαν τις τεχνικές προδιαγραφές; Ποιοι ενέκριναν την κοστολόγηση; Ποιοι πιστοποίησαν την επιλεξιμότητα των δαπανών; Ποιο ήταν το πραγματικό εύρος του ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς; Και ποιοι έδωσαν το πράσινο φως για την εκταμίευση σχεδόν 88 εκατομμυρίων ευρώ;

Ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επικαλείται η υπεράσπιση, καθώς πρέπει να αποσαφηνιστεί το ακριβές αντικείμενο και εύρος του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε.

Μία ακόμη μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στον κατάλογο των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούν τη διαχείριση κοινοτικών πόρων στη χώρα μας.

Και επαναφέρει στο προσκήνιο το ευρύτερο ζήτημα της αποτελεσματικότητας των εθνικών ελεγκτικών μηχανισμών και της προστασίας των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι οι απολογίες της Δευτέρας, οπότε αναμένεται να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι θέσεις των κατηγορουμένων.